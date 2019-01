Compañía de relojes contesta publicidad polémica de Gillette sobre "masculinidad tóxica"

La compañía relojera Egard Watches lanzó un pequeño spot titulado "Nosotros vemos lo bueno en los hombres, una respuesta a Gillette".

En el clip, se exponen datos de los accidentes que han sufrido los hombres, estadísticas sobre la vulnerabilidad masculina en el trabajo, entre otros.

La descripción en youtube dice lo siguiente:

"Dedicado a todos aquellos que sacrifican todo para hacer que el mundo sea más seguro y mejor para todos nosotros. Estamos de acuerdo en que los problemas de abuso, agresión sexual, violencia doméstica e intimidación son problemas graves y respaldamos los problemas que se están abordando y que reciben la atención que necesitan."

Los datos que aborda el audiovisual son los siguientes:

Los hombres suman el 93% de las muertes laborales, según datos oficiales de EE. UU.

Los hombres suman el 97% de las bajas en guerras, según el Departamento de Defensa de EE. UU.

Los hombres son el 79% de las víctimas de homicidios, según datos de la ONU.

Casi la mitad de los hombres padres sin ningún derecho de visita siguen apoyando económicamente a sus hijos.

Los hombres suman el 80% de los suicidios según la OMS.

Los hombres suman el 75% de las personas solteras sin hogar.

El anuncio termina con este lema: “We see the good in men” (nosotros vemos lo bueno en los hombres).

Al inicio de la semana, Gillette presentó un video contra la "masculinidad tóxica" e hizo un llamado a los hombres a desafiarse para convertirse en la mejor versión de si mismos dejando atrás actitudes abusivas y misóginas.

Aunque el video se ganó el aplauso de muchos usuarios de redes sociales por tratar de reivindicar desde la niñez ciertos comportamientos "tóxicos", también fue blanco de duras críticas.

