"El reto es demostrar que una mujer sí puede hacer música", Natti Natasha

Natti Natasha irrumpió en la escena artística con distintas colaboraciones que se convirtieron en grandes éxitos mundiales como Criminal con Ozuna, Sin Pijama junto a Backy G, No me acuerdo con la mexicana Thalía, ahora la originaria de República Dominicana presenta su primer álbum en el cual presenta temas de amor, sexo, pero que también hablan del empoderamiento femenino. Además, en este material la intérprete también incluye otros géneros como la balada y la bachata. Natti conversó con Publimetro sobre el reto que significó hacer su primer mater discográfico, en el cual estuvo apoyada por el big boss, Daddy Yankee.

¿Cómo fue el proceso creativo de IlumiNatti?

Estuvimos en el estudio, creando y grabando, no teníamos fecha fija para el lanzamiento del disco y cuando nos dimos cuenta ya teníamos muchas canciones, hasta que en un momento escogimos los temas, lo cual también resultó complicado. Pero en todo el proceso de escribir tuve un gran equipo conformado po Daddy Yankee, Chris Jera, Rafy Pina, J Quiles, Joss Favela, además de un gran equipo de productores y compositores. Poco a poco fuimos y todo o se fue dando.



¿Cómo lograste formar este equipo?

Llevaba un tiempo que conocía a varios de ellos como a Daddy Yankee, con quien ya había hecho el tema Otra cosa. Pero el momento en el que Pina Records me dio la oportunidad de formar parte de su compañía también obtuve mucho más apoyo, ellos me dieron la oportunidad de crear mi música y poco a poco se fueron involucrando en el proyecto.



¿Cuál fue el principal reto al que te enfrentaste al hacer IlumiNatti?

Yo creo que es demostrar que una mujer sí puede hacer música y conectar con el público. Afortunadamente trabajé con hombres muy influyentes y creo que eso fue lo que ayudó. Pero fue un reto que una mujer sola pueda conectar con su música con las demás mujeres y hombres que están allá afuera, y sobre todo que la disfruten.

Natti Natasha presenta su mejor versión con balada acústica

Al cantar este género que está dominado por hombres, ¿te has enfrentado a situaciones de machismo?

Sí, al principio me decían Natti Natasha no puede conectar con el público, además de que decían que las mujeres no venden, ese un excelente ejemplo. Pero no podemos generalizar, no todos los hombres son de esa manera, tengo colegas que me dieron la oportunidad de colaborar con ellos.



Y también has tenido el apoyo de las mujeres… has colaborado con Thalía y Becky G

Sí, y en IlumiNatti también trabajé con Anitta y Kany García. Es mí primer álbum y quise reflejar todo lo que he crecido y en cuanto a las colaboraciones, tenían que ser mujeres, porque es un álbum para ellas, también para los hombres, pero quería que se sintiera esa fuerza que tenemos las mujeres juntas. Kany es espectacular y tiene un lindo mensaje que ofrecer, Anitta es una intérprete que tiene mucha fuerza, carisma y representa muy lindo a la mujer; tenerlas conmigo fue un honor y me llevé una experiencia muy linda.

A las personas que juzgan el reguetón por sus letras, ¿qué les dirías?

¡Qué escuchen IlumiNatti, así se darán cuenta que no solamente hago un tipo de música. Las letras ofensivas las encontramos en todo tipo de género, en la balada podemos encontrar un contenido muy explícito, no sólo es el reguetón, está en el rock, en el pop. Yo le pido a las mujeres que escuchen IlumiNatti y se darán cuenta de que tiene canciones de mucho empoderamiento.

Sobre IllumiNatti

17 canciones conforman el primer álbum de la dominicana que ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

