Ya están aquí los estrenos de la semana

Entre los productos audiovisuales que estarán disponibles en la semana, se encuentra la película “Child’s play” que es sobre el regreso del muñeco diabólico Chucky a pantalla grande. De igual forma, Guillermo del Toro retorna a la plataforma de contenido visual con la nueva temporada de “Los tres de abajo”.

Para los fans de los videojuegos, hay buenas noticias. Nintendo ha decidido lanzar su nuevo juego para teléfonos móviles, así que Dr Mario World estará disponible para IOS y android. Asimismo, llegará Dragon Quest Builders 2 y God Eater 2 los cuales serán únicamente para switch y ps4.

Entre los comics que estarán disponibles para leer se encuentran: The flash, Venom #16, Star wars #68, The amazing spiderman #25 y Detective comics #1007. Así que no te pierdas de disfrutar las distintas aventuras que esperan a tus personajes favoritos.

