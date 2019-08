Patean a hombre a vías del Metro; resulta ileso

Una cámara de seguridad del Metro en Madrid registró un evento inesperado que ocurrió en la estación Argüelles.

En el lugar todo transcurría con normalidad, la gente estaba esperando el subterráneo que próximamente iba a llegar, sin embargo toda la tranquilidad se volvió un caos cuando un hombre lanzó una patada hacia un joven que se encontraba enfrente de él y lo tiró a las vías.

Inmediatamente el convoy pasó justo por aquel sitio en el que segundos antes el joven de 23 años había sido aventado. Las personas que se hallaban en el lugar únicamente se alejaron aterrados, para no ver lo que sucedía con el muchacho.

No obstante, ocurrió un milagro, el chico reaccionó y se giró para refugiarse en un espacio que había junto a las vías, por lo que el subterráneo no lo atropelló. El madrileño no presentó heridas graves y el supuesto agresor fue detenido por Agentes de la Policía Nacional.

El presunto atacante es originario de Brasil, además según fuentes locales no tenía ninguna relación con el agredido. El joven acusado ya había sido detenido anteriormente por otros delitos y atentados.

