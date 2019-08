Guillermo del Toro llama a hacer historias al recibir Estrella en el Paseo de la Fama

Más de 30 años han pasado desde que el director mexicano Guillermo del Toro comenzó a filmar cuando aún estudiaba en el Instituto de Ciencias en su natal Guadalajara. En su andar ha sido reconocido en varias ocasiones con el premio Ariel, el Globo de Oro y fue hasta la edición 90 de los premios Óscar que obtuvo los galardones como Mejor director y Mejor Película. Ahora, el cineasta develó su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood mientras hizo un llamado a crear historias en un mundo dividido por el miedo.

"Estamos en un momento de miedo y división porque eso es para lo que el miedo se usa, para dividirnos, para decirnos que todos somos diferentes", recordó.

"Es muy importante lo que sucede en este momento, porque puedo decirle a todos, todos los inmigrantes de cualquier nación, deben de creer en las posibilidades y no los obstáculos. Nunca crean las mentiras que dicen de nosotros, crean en las historias que no han visto, y crean en que todos podemos hacer historias y contribuir al arte y al mundo”, dijo al recibir el reconocimiento.

Guillermo del Toro destacó la importancia de las diferencias y la diversidad y celebró la oportunidad de todos los seres humanos de poder ser quienes son.

"Hay dos cosas que me gustaría dejar claro el día de hoy: número uno soy raro y realmente amo la oportunidad que todos tenemos de ser raros, volver a ser lo que queramos hacer y mientras que lo mantengamos como algo que alimente nuestras almas lo merecemos, merecemos ser como somos", aseveró emocionado. "Siempre hubo gente rara como yo y ellos están aquí, ellos me dieron esperanza, esta estrella es para ustedes".

Foto: AP

El creador estuvo acompañado por la cantante Lana del Rey, los actores Ron Perlman y Ted Danson, el director J. J. Abrams, entre otros.

Lana del Rey, quien participa en un cover en la cinta Stories to Tell in the Dark, destacó como las cintas de Del Toro, que ya son clásicos, recuerdan a la gente la importancia de ser diferentes.

Por su parte, Abrams recordó cómo conoció a Del Toro en 1991. Se lo presentó el maquillista Dick Smith, quien le dijo que conocería a un creativo director mexicano. "Este genio que yo admiro es una de las personas más dulces que conocerán. Te amo y te felicito", dijo al mexicano.

La presidenta de la Cámara de Comercio de Hollywood, Rana Ghadban, destacó la biografía del director, desde la cinta Cronos, pasando por películas como Mimic y El Espinazo del Diablo. Destacó además La Forma del Agua, nominada al Oscar y así como la más reciente, Stories to Tell in the Dark.

