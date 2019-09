Revelados los nominados a los premios Eliot Awards 2019

Por quinto año consecutivo FCO Group y Eliot Media, presentan a los nominados a los Eliot Awards.

El Centro Gallego se llenó de personalidades e influencers con motivo de la develación de los nominados a los Eliot Awards, reconocimiento otorgado a los líderes digitales de habla hispana que gracias su talento, esfuerzo, originalidad e impacto están generando contenido altamente relevante en las redes sociales.

Luego de una cena amenizada por la presentación musical del cantante Kurt, se dio a conocer el nombre de los 39 nominados, entre los que se encuentran influencers ya conocidos como Victoria Volkova, Superholly, Anna Sarelly, Juca, Berth Oh! y Dhasia Wezka; así mismo caras nuevas hacen su aparición y se postulan para ser los nuevos favoritos de la gente como TV Ana Emilia, Coreano Vlogs y Gaby Meza.

Estos fueron algunos de los nominados e invitados a los Eliot Awards:































Publicidad































Aquí puedes ver el video con todos los nominados: ESTOS SON LOS NOMINADOS A LOS ELIOT AWARDS 2019

Las nominaciones, de acuerdo a Eliot Media, son el resultado de un análisis e investigación que tomó en cuenta distintos enfoques, variables y criterios. Las categorías son 8: How to, Storyteller, Networks, Comedia, Better U, Esporter, Revelación del Año y Líder Digital del Año.

Desde hace 5 años, los Eliot Awards se han posicionado como referencia dentro de la industria de los contenidos y medios digitales; y el evento de este año ya genera mucha expectativa. Los ganadores se conocerán el próximo 17 de octubre en Frontón México frente a más de 350 líderes digitales, invitados especiales, medios de comunicación y seguidores.

Si te interesa asistir, a través de las redes sociales de Eliot Media y sus colaboradores, los seguidores podrán adquirir mediante dinámicas especiales boletos para asistir al evento.