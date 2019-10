Harley Quinn regresa en el tráiler de Birds of Prey

Warner Bros liberó el primer tráiler de Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn y como el nombre lo dice, regresará Margot Robbie como la icónica novia del Guasón.

La cinta también mostrará a otras de las más letales anti heroínas de Ciudad Gótica como Canario Negro, Cazadora y Cassandra Cain quienes deben enfrentar al despiadado mafioso Black Mask.

Las imágenes permiten ver qué la historia se ambientará después de los eventos de Escuadrón Suicida, ya que Quinn menciona que se ha separado del príncipe payaso del crimen y buscará una mayor relevancia e independencia.

La producción será la octava película del Universo Extendido de DC, y se espera que los acontecimientos conecten directamente con The Suicide Squad que dirigirá James Gunn

Birds of Prey está protagonizada por Margot Robbie, Ewan McGregor y Mary Elizabeth Winstead; llegará a las salas del cine en febrero.

