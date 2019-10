'Fue un shock trabajar en Terminator': Diego Boneta

Terminator: destino oculto es la sexta entrega de la saga protagonizada por los actores Arnold Schwarzenegger y Linda Hamilton (Sarah Connor) que corresponde a una secuela de la cinta Terminator 2: el juicio final (1991). En esta nueva película dirigida por Tim Miller se integran nuevos personajes como la actriz colombiana Natalia Reyes y el actor mexicano Diego Boneta, quienes interpretaran a dos hermanos Dani Ramos y Diego Ramos que influirán en la historia del androide.

A sus 28 años de edad, Diego Boneta ya es uno de los mexicanos más reconocidos en la industria del cine, pues además de Terminator, el actor ya ha participado en cintas y series estadounidenses como Rock of Ages, Pretty Little Liars, Scream Queens, entre otras con las que ha forjado su camino en las producciones internacionales.

Galería: Así se vivió la premier de Terminator: Destino Final en México En el evento estuvieron Linda Hamilton, Mackenzie Davis, Natalia Reyes y Diego Boneta.

En entrevista con Publimetro, Boneta comentó el gran reto que fue ser parte de una producción como Terminator y confesó que quiso dejar el sello mexicano en la película por medio de un tributo a Juan Gabriel. Pero eso no es todo, pues el histrión adelantó que próximamente lo podremos ver en una película donde actuará a lado de los reconocidos actores Diane Keaton y Jeremy Irons llamada Love, Weddings and other Disasters.

¿Cómo fue ser parte del elenco de una producción como Terminator: destino oculto?

“Para mí fue un shock trabajar en Terminator porque venía de la serie (Luis Miguel) que fue totalmente diferente, más intensa y dramática; aquí es totalmente lo opuesto, es otro mundo, otro lenguaje, mucha acción, el personaje también es totalmente diferente, mucha pantalla verde y una producción enorme. Era imposible conocer a todo el mundo porque eran tantos que no sabías ni qué, era una ciudad de gente que estábamos dentro del proyecto pero fue súper divertido porque me introduje en otro tipo de cine que no había hecho antes. Creo que como actor es muy divertido cambiar de roles y personajes tan drásticamente, como que eso siempre te deja muy activo”.

¿Cómo es tu personaje en esta película?

“Mi personaje es Diego Ramos es el hermano de Dani Ramos (Natalia Reyes) y es totalmente diferente a mí en el sentido de que es un tipo relajado, sin metas, todo le vale gorro, muy divertido, adora a su hermana que se lo trae en friega, muy tranquilo en ese sentido y para nada me identifico porque yo soy muy activo y siempre voy por más, entonces realmente somos muy distintos”

Eres uno de los mexicanos que está triunfando en las grandes producciones de Hollywood ¿Cómo dejaste tu sello mexicano en la cinta?

En la película hay una escena muy especial para mí donde interpreto a una canción de Juan Gabriel y realmente eso no estaba en el guión, ni estuvo planeado fue algo de último minuto el primer día de rodaje. En estas películas todo está calculado, si quieres empezar con el pie izquierdo, cinco personas tiene que aprobarlo, pero en esta ocasión recuerdo que Tim (el director de la película) muy casual me dijo ‘yo pienso que cuando bajes las escaleras, aparezcas cantando una canción porque tu personaje se presta a eso’ y le pregunté pero ¿cuál canción? ¿ya está aprobada? y me responde ‘no, tu escoge la que quieras’ y dije Juan Gabriel tiene que ser, alguien que fue muy cercano a mí, que quiero mucho, que fue muy importante para mí y pienso que eso iba mucho con ese personaje y considero que fue un tributo a Juan Gabriel y a México.

¿Qué otros proyectos tienes en puerta?

Actualmente estoy filmando una película en Boston con los actores Diane Keaton y Jeremy Irons, le estoy dando con todo y estoy muy feliz de que esta película (Terminator) ya se estrena el primero de noviembre en cines y eso me tiene muy emocionado.

¿Habrá más temporadas de Luis Miguel, la serie?

Todavía no está confirmada la segunda temporada de la serie de Luis Miguel, hay mucha gente metida y me encantaría que sucediera pero todavía no temeos la certeza de eso.

Talento latino triunfa en Hollywood

La actriz colombiana Natalia Reyes es una de las piezas fundamentales de Terminator: destino oculto. Por esta razón, afirmó que actualmente los actores latinos están tomando más fuerza en la industria cinematográfica de Hollywood logrando obtener papeles estelares.

“Creo que ya era hora y es justo. Llevamos años con una representación latina minoritaria con una mala interpretación de lo que hace y de lo que es el latino con estereotipos y los clichés, por lo que creo que estamos rompiendo paradigmas y demostrando que podemos ser cualquier personaje y los protagonistas. Actualmente el español ya es una idioma que se escucha cada vez más y ahora el público quiere ver más presencia latina y con una buena representación de lo que somos”, mencionó Natalia Reyes de 32 años de edad, quien ha sido reconocida por su participación en la cinta Pájaros de verano del director Ciro Guerra.

Más de Terminator: destino oculto

La película fue filmada en Madrid, Budapest y Murcia, además fue producida por James Cameron y dirigida por Tim Miller. También marca el regreso de Sarah Connor y cuenta con un elenco conformado por Mackenzie Davis como Grace y Gabriel Luna, quien será un nuevo Terminator.

Esta cinta se estrenará el próximo 1 de noviembre en México.

