Mexicanos que marcan una nueva generación en Hollywood

View this post on Instagram

Nuestras caras después de ver algunas escenas de @CharliesAngels y el hermoso y 100% real arcoíris en el fondo. Mi directora, la divertidísima y talentosa @elizabethbanks. Our faces after seeing some minutes of Charlie’s Angels and the beautiful and 100% real rainbow in the back. My beautiful, hilarious and super talented director @elizabethbanks. #CharliesAngels 📷 @pachemor