Palpatine regresa en el tráiler final de The Rise of Skywalker

Disney liberó el avance final de Star Wars Episodio IX: El Ascenso de Skywalker en donde el malvado emperador Sheev Palpatine regresa como principal antagonista para la conclusión de la trilogía secuela icónica en la cultura pop.

Darth Sidious, fue el villano principal a lo largo de la trilogía original y precuela de la saga espacial y su adición al último capítulo de la Era de la Resistencia ha despertado muchas expectativas, teorías e ilusiones de los fanáticos de todo el mundo; las imágenes del nuevo avance, permiten escuchar la voz del antagonista, quien al parecer estuvo detrás de los eventos de las últimas 2 películas.

The Rise Of Skywalker es dirigida por J. J. Abrams quien buscará otorgar un cierre digno a la saga principal de Star Wars, luego de que las decisiones creativas de Rian Johnson, no dejaran satisfechos a los fanáticos en general al ignorar lo establecido en el episodio VII e incluso en la trilogía original, mostrando actitudes incoherentes de Luke Swkywalker o el polémico uso de la fuerza de la Princesa Leia.

Junto con el avance, se mostró el poster final de la producción:

Cortesía de Disney

El cierre de la saga galáctica, llegará a las salas de cine en diciembre y promete muchas sorpresas para los fanáticos así como un cierre que dejará satisfechos a todos.

