LadyFiscalía: Trabajadora de la Fiscalía Edomex amenaza a policías con que perderán su trabajo

Fue captado el momento en que una mujer amenaza a policías que intentan subirla a una unidad, aparentemente para procesarla.

En el vídeo se observa cómo la mujer empuja y forcejea con los oficiales mientras grita una cantidad de insultos y amenazas hacia los policías. El hecho sucedió en Metepec, Estado de México a altas horas de la noche, posiblemente la "Licenciada" venía de pasar el rato y tomarse unos tragos en algún bar cercano a donde la detuvieron.

"Así como perdí mi trabajo, lo van a perder ustedes"

Te podría interesar: Extranjeros agreden a paseadores de perros en Querétaro

No está esclarecido el porqué querían detenerla, pareciera que es debido a su estado y su temperamento al momento, sin embargo durante el video la mujer grita sobre cómo alguien golpeo a su marido al parecer en un bar, "le pegaron bien feo" decía la mujer a los oficiales. Los uniformados le cuestionaban sobre lo que había pasado, pero volvía a exaltarse y pedía que la dejaran porque la estaban "golpeando".

Entre llantos y gritos pide ayuda para ubicar a los que golpearon a su esposo, se escucha cómo algunos policías se ríen de ella y al final una oficial le dice que ella se lo buscó.

"Yo soy Licenciada, trabajo en la Fiscalía y vi cómo le pegaron"

En redes sociales los usuarios señalaron a la mujer como alguien que no cumple correctamente con su función y que debería ser despedida, también comentan que la mayoría de los trabajadores del gobierno son así y que no hay tiempo que esperar para su destitución de cualquier puesto. Cabe mencionar que una cuenta de Twitter subió la denuncia con un texto que no correspondía, escribió: "tiene gente para matar a quien sea", frase que la mujer no dijo en ningún momento, al menos no en el video compartido.

Trabajador promedio de la @FiscaliaEdomex todos son así mala copas,corruptos y con gente para matar 😂😂😂😂😂 — Visión Juvenil Mexicana (@MexVision) November 4, 2019

Hasta el momento no se sabe el nombre de la trabajadora de la Fiscalía ni si fue llevada a frente a las autoridades correspondientes; tampoco se ha informado más sobre el esposo y si efectivamente fue golpeado.

Te recomendamos: