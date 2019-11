Universidades "patito" de Morena operan con recursos millonarios y sin validez oficial

De las cinco escuelas universitarias que puso en operación el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en la Ciudad de México, tres de ellas no han logrado captar la atención de los jóvenes pese al presupuesto millonario que se les destinó para su operación.

Además, desde 2016 –cuando abrieron las escuelas ubicadas en cinco alcaldías– las autoridades de dichos planteles batallan para mantener la plantilla de profesores, debido a las renuncias y bajas que han presentado, principalmente, al inicio de este 2019.

Dicha situación fue confirmada por las autoridades de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de la capital del país, de acuerdo con varias solicitudes que realizó Publimetro vía Ley General de Transparencia.

Este diario realizó un recorrido por la escuela de Derecho Ponciano Arriaga, la cual se ubica en el primer cuadro de la Ciudad de México, sólo a unos pasos de la Plaza de Santo Domingo (donde se encuentra la SEP). Al revisar las instalaciones, se constató que el inmueble carece de mantenimiento.

El centro educativo, localizado en la calle Luis González Obregón, en la alcaldía Cuauhtémoc, cuenta con tres niveles; sin embargo, los salones se encuentran vacíos y sólo se pudo comprobar que en dos aulas se brindaban clases a grupos de entre 15 y 20 estudiantes.

Además, el edificio se encuentra flanqueado por locales comerciales de comida, por lo que pasa prácticamente desapercibido por la ciudadanía que transita por esta zona de la capital.

También se evidenciaron escasos filtros de seguridad; únicamente un elemento de vigilancia resguarda la entrada, aunque no solicita credencial o algún otro tipo de identificación para ingresar.

En su momento, la ahora diputada federal Cynthia López Castro se pronunció en contra de la apertura de dichas universidades y solicitó a Morena transparentar los recursos y operación de las cinco escuelas que se abrieron en la Ciudad de México.

Incluso, la ex diputada local de la Asamblea capitalina inició una campaña en 2016 para regular estos centros educativos y solicitó a la alcaldía Cuauhtémoc revisar las condiciones de protección civil de la escuela Ponciano Arriaga, debido a problemas estructurales.

“Hacemos un cuestionamiento a las autoridades educativas, todas las que estén involucradas, a saber, qué procede con estas aulas”, sostuvo en 2016 la legisladora del PRI.

Publimetro buscó la postura del partido Morena en la Ciudad de México para conocer las condiciones en que operan los cinco planteles; sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.

Invisibles y con poca asistencia

Aún cuando se destinó un presupuesto millonario para la operación y mantenimiento de las cinco universidades del partido que fundó Andrés Manuel López Obrador, las escuelas carecen de letreros visibles que las identifiquen y en las cuales se muestre el nombre del plantel.

También la SEP notificó que existen vacíos en los planes de estudio, y la clave de su validez tardó varios meses en tramitarse debido a que las autoridades de los planteles no entregaban los permisos necesarios para realizar su apertura.

Incluso las páginas electrónicas no se encuentran actualizadas. Por ejemplo, los planes y programas de estudios de cada una de las carreras que se imparten en los cinco planteles no son públicos, por lo que no se puede averiguar cuántos semestres tienen las licenciaturas e ingenierías.

De acuerdo con testimonios de estudiantes de los planteles Heberto Castillo –en Tláhuac– y José Santos Valdés –en Xochimilco– en estos lugares únicamente se ofrecen detalles de sus planes de estudio una vez que te inscribes, pero en el resto los directivos se limitan a entregar sólo volantes con la dirección de sus páginas electrónicas, las cuales son obsoletas y no ofrecen información a detalle.

Es más, relatan que el nivel de los profesores es bajo y muchas veces imparten clases de las cuales no son especialistas.

TE RECOMENDAMOS: