Emocionante vuelta a clase, John, superó el cáncer y así lo recibieron

No, no estamos llorando, se nos metió un pequeño John Oliver en el ojo.

En 2016 John fue diagnosticado con leucemia linfoblástica y a partir de ahí comenzó su larga batalla para vencer al cáncer.

La enfermedad de John, comienza atacando la medula ósea y provoca una serie de malestares que superó en tres años.

En diciembre pasado el menor se sometió a su última quimioterapia para así, en palabras de los médicos, superar el cáncer.

Tras la noticia, sus padres planearon la vuelta del pequeño a la escuela y a una vida alejada de los hospitales.

Para el regreso de John, todos sus compañeros del colegio St. Helen se unieron para brindarle un homenaje a este gran luchador de la vida.

Entre un pasillo de gente y muchos aplausos, John, sorprendido volvió a ver a sus amigos y maestros para finalmente ser recibido con un fuerte abrazo de sus padres.

Su madre Megan Zippay se encargó de difundir en redes sociales la historia de su valiente hijo, que rapidamente se volvió viral y conquistó muchos corazones.

This is the moment 6-year-old John Oliver Zippay returned to school Jan. 8 after beating #leukemia. ⁠When John returned to school, his friends, classmates and family showed their love by lining the hallway and giving him a standing ovation. #beatcancer (📹Megan Zippay)⁠ pic.twitter.com/YomrFkiVgT

— LX (@NBCLX) January 13, 2020