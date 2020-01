'Feministas separatistas' toman indefinidamente la FCPyS

Varias autodenominadas feministas separatistas, tomaron desde poco antes de las 7AM las instalaciones de la FCPyS de la Universidad Nacional Autónoma de México debido a la nula respuesta de las autoridades ante las demandas hechas por la violencia de género y a la negligencia del cuerpo de enfermería en la universidad.

Los alumnos compartieron en el grupo estudiantil No Me quiero Morir en Polakas, un clip en donde una parista aparece hablando de las razones del paro de labores, argumentando que se realizó para ejercer presión a las autoridades de la UNAM por no cumplir las demandas de otros planteles como la FFyL y la ENP Plantel 7.

Estudiantes y encapuchados acuerdan una semana más de paro en Prepa 9 Una comisión de alumnos dialogó con los paristas después de un enfrentamiento en el que incluso de lanzaron petardos

“La toma fue indefinida y consecuentemente no habrá una asamblea para definir a situación de la escuela, las chicas que quieran pasar a apoyar son bienvenidas, pero insisto es toma indefinida por todo lo que está pasando en los planteles” mencionó la manifestante con un acento notablemente extranjero.

La página de organización estudiantil Fuera porros de la UNAM compartió el comunicado de las asamblea separatista, donde explican todas las demandas, de igual manera ofrecen una disculpa a los estudiantes que llegaron a la facultad y sin previo aviso la encontraron cerrada.

Continúa cerrada la Preparatoria 7, tras entrega de las instalaciones Se mantiene el paro en la Facultad de Filosofía y Letras y en la Preparatoria número 9

Paro polariza al sector estudiantil en redes

Por el incidente, en varias páginas de la UNAM, miembros del estudiantado compartieron sus comentarios tanto a favor como en contra de la toma, muchos argumentaban que el paro se hizo únicamente para alargar el próximo puente oficial, mientras que los defensores, insistieron a que es un movimiento necesario para ejercer presión social a las autoridades.

Los estudiantes contrastaron su punto de vista en el grupo estudiantil / Captura de Facebook

Destrucción, consumo de alcohol y vandalismo en el paro pasado

A finales del año pasado, la misma facultad se fue a paro por varios días en protesta contra la violencia de género que se vive dentro de la universidad, ejercida por estudiantes y presuntamente por muchos catedráticos del cuerpo docente, sin embargo, las instalaciones fueron vandalizadas en diversos edificios causando pintas, destrucción del mobiliario e incluso las puertas de cristal del edificio D, el cual es de los más nuevos y equipados de dicho centro educativo.

Captan a encapuchadas ‘perreando’ y bebiendo dentro de la FCPyS El incidente ocurrió el miércoles por la noche durante el denominado paro separatista

Durante esa movilización, estudiantes de otras escuelas como la Facultad de Ingenieria, compartieron videos donde se podía apreciar a las paristas consumiendo bebidas alcohólicas dentro de las instalaciones, algo que se pena con la expulsión definitiva de la casa de estudios según lo marca el Estatuto General Universitario.

Hasta el cierre de la presente, la facultad sigue tomada y se desconoce la posición de las autoridades así como si existirán negociaciones del cuerpo administrativo de dicha escuela.

TE RECOMENDAMOS: