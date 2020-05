'Tenet' la alucinante película de Christopher Nolan presenta un nuevo avance

Pese a que los estrenos cinematográficos a nivel mundial se han suspendido o retrasado a causa del coronavirus, Christopher Nolan presentó el nuevo avance de la película Tenet, la cual aún aspira a llegar a las salas de cine el próximo 16 de julio.

Como de costumbre, el avance no muestra a detalle la trama de la película, aunque parece que el eje central de la cinta será una especie de retroceso en el tiempo que enfrentarán los dos protagonistas Robert Pattinson y John David Washington.

