Video muestra a Bolsonaro molesto al no poder cambiar a la "gente de seguridad" del país

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, aparece defendiendo su desempeño respecto al despido de un jefe de policía que fue seguido rápidamente por la renuncia del ahora exministro de justicia, Sergio Moro.

Las palabras del presidente fueron pronunciadas en una reunión de gabinete en abril en Brasilia y registradas en un video publicado este sábado por la Corte Suprema de Brasil.

"He intentado cambiar oficialmente a nuestra gente de seguridad en Río de Janeiro, y no he sido capaz de hacerlo. Eso se acabó. No voy a esperar a que mi familia o mis amigos se jodan. Si no se puede cambiar al oficial de seguridad, se cambia al jefe. Si no es su jefe, entonces el ministro. Punto”, dijo Bolsonaro.

Los hijos de Bolsonaro siguen siendo investigados por supuestos delitos como lavado de dinero y otras conductas criminales.

El video fue publicado como parte de una investigación sobre el despido del jefe de la Policía Federal debido a la supuesta incapacidad de obtener de él la información relativa a la investigación. Bolsonaro niega haber cometido ningún delito.

