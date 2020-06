Despiden de George Floyd en su ciudad natal de Carolina del Norte

Cientos de personas asistieron al memorial en honor a George Floyd el sábado cerca de su ciudad natal, Fayetteville, en Carolina del Norte.

Los asistentes se concentraron fuera del centro de conferencias RL Douglas Cape Fear, entre Fayetteville y Raeford, para presentar sus respetos a Floyd, que nació en Fayetteville en 1973.

PAYING THEIR RESPECTS: Local biker clubs drove past as mourners lined up for George Floyd's viewing and memorial service in his birth state of North Carolina

"No se trata de nuestro color de piel. Todos somos uno. Y una vez que Estados Unidos, este país, y este mundo puedan despertarse y darse cuenta de eso, podremos traer el cambio. El cambio no va a suceder de la noche a la mañana”, dijo un asistente al memorial.

Folks wait in line for the public viewing of George Floyd. The church is letting 20 people in at a time, starting at 11. Most people are still in their cars, with overflow parking lots nearly full.

