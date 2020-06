Trabajador escapa de un incendio aferrándose a una grúa

Un incendio de grandes proporciones estalló en un edificio escolar en construcción en Almaty, Kazajistán, el miércoles 3 de junio, atrapando a un trabajador que se encontraba en el techo del recinto.

A massive #fire broke out at an under-construction school in #Almaty on June 3, trapping a worker on the roof.

Footage captures the worker's escape, in which he managed to grab and hold onto a rope as a crane operator lowered him safely to the ground. pic.twitter.com/YuUbK3PnyM

— Ruptly (@Ruptly) June 10, 2020