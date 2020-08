Isla Mauricio declara emergencia ambiental por derrame de petróleo de buque japonés

Residentes ansiosos de la nación insular de Mauricio en el Océano Índico llenaron sacos de tela con hojas de caña de azúcar el sábado para crear barreras improvisadas contra derrames de petróleo, ya que las toneladas de combustible que se filtran de un barco en tierra ponen en peligro aún más la vida silvestre en peligro de extinción.

El gobierno declaró una emergencia ambiental y Francia dijo que estaba enviando ayuda desde su cercana Isla Reunión. Mauricio dijo que el barco, el MV Wakashio, transportaba casi 4 mil toneladas de combustible.

Los trabajadores de la vida silvestre y los voluntarios transportaron docenas de tortugas bebés y plantas raras desde una isla cercana al derrame, Ile aux Aigrettes, al continente a medida que aumentaban los temores de que el empeoramiento del clima el domingo podría destrozar el barco de propiedad japonesa a lo largo de su casco agrietado.

El primer ministro Pravind Jugnauth dijo que el derrame "representa un peligro" para el país de 1.3 millones de personas que depende en gran medida del turismo y se ha visto muy afectado por los efectos de la pandemia de coronavirus, que ha restringido los viajes en todo el mundo.

El país también ha pedido ayuda urgente a las Naciones Unidas, incluidos expertos en contener derrames de petróleo y protección ambiental.

Se ha abierto una investigación policial sobre una posible negligencia, dijo el gobierno. La Sociedad de Conservación Marina de Mauricio y otros grupos locales advirtieron que la limpieza podría demorar mucho más de lo esperado.

