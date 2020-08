El Conjuro: ¿la muñeca Annabelle realmente escapó? Esta es la verdad

El 2020 es ese año en que todo puede pasar y en el que nadie debe decir “no puede ponerse peor”, porque evidentemente SÍ puede ponerse peor. Este viernes, el mundo anunció con la noticia de que la macabramente famosa muñeca Annabelle había desparecido de su vitrina en el Museo Warren de Connecticut, Estados Unidos.

El rumor se regó como pólvora en Twitter, a pesar de que no había ninguna confirmación oficial no por el museo, ni pruebas, imágenes o videos. ¿Entonces, Annabelle escapó o no? Todo apunta a que en realidad es una noticia falsa, la cual fue desmentida vía redes sociales por Chris McKinnell, nieto de Ed y Lorraine Warren.

Pero, ¿de dónde surgió este rumor? La explicación es tan sencilla como absurda, y todo se debe a un engaño en las redes sociales y un error en la traducción e interpretación de una entrevista a la actriz británica Mia Wallis, en la que habló sobre su experiencia rodando La Momia (2017) junto con Tom Cruise.

¿Y cómo se relaciona esto con el escape de Annabelle? Según usuarios de redes sociales, durante la traducción de la entrevista de la actriz al chino, alguien escribió “Annabelle escapa”, lo que fue leído por alguien que rápidamente impulso la noticia falsa en Twitter. Este “escape” no se refería al juguete maldito, sino a la actriz, que narró cuando Tom Cruise le dijo que “nadie corría con él en pantalla”. El verbo “correr” podría estar en lugar de “escapar” en la oración.

Voy con 🧵 -que nadie pidió pero es necesario- sobre Anabelle: ¿Es real eso de que la muñeca diabólica desapareció? Hasta ahora es un Fake News, producto de una mala traducción. pic.twitter.com/gjZAuTemfy — Miller Alvino Medina (@Milleralvinom) August 14, 2020

De hecho, Annabelle Wallis interpretó a Mia en la primera película de la muñeca maldita y si bien en la misma entrevista habló sobre esta cinta y su relación actual con el director, James Wan, nunca se hizo mención al juguete, la cual, al parecer, debe seguir debidamente encerrada en su vitrina de cristal en el museo de los Warren.

Aceptemos que fue una fake new, pero que al menos, dejó muy buenos memes. Dale un vistazo a algunos de ellos:

El fantasma de mi habitación, molestandome a las 3 de la mañana porque Anabelle se escapó del museo🤣#AnabelleQuedateEnCasa #Annabelle pic.twitter.com/KHrEc9NttH — Julii Bazán💖 (@JuliibazanO) August 14, 2020

#anabelle

Yo después de enterarme los de el escape de annabelle JAJAJAJA pic.twitter.com/m1TYffkdq4 — Mr. Dollar's (@CarlosV44553390) August 14, 2020

