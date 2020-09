No se dice Zara se dice “haiga”, así trollearon a tiktoker que corrigió a usuarios en un video

La usuaria de Tik Tok Paris Danielle que hace unos días se volvió viral por hacer un video corrigiendo a la gente de como pronunciar según ella correctamente los nombres de diferentes marcas.

La tiktoker Paris Danielle fue criticada por decir haiga en lugar de haya en un video / Captura de pantalla

Tras ese video la joven se ganó el desagrado de muchos internautas pues para algunos sus correcciones no tenían sentido pues argumentaban que cada quien podía decirlo como le gustara.

Ahora Paris volvió a levantar la polémica pues en un video la chica pedía ayuda pues perdió su cuenta de Instagram al haber dado su contraseña a una persona y al hacer la petición ella cometió un error y todos se volcaron para corregirla y hacerle notar su mala pronunciación.

La joven dijo haiga en lugar de haya

"Hola, oigan… de verdad que nunca les pido nada, pero me acaban de quitar mi cuenta de Instagram. Súper tonta le pase mi contraseña a alguien. Claro que si suben algo a mi historia o algo obvio no soy yo”.

"Y también quería decir que si me pueden ayudarme denunciándola y diciendo que me la robaron. No sé qué opciones haiga. Por favor se los ruego”.

Tras volverse viral se desataron las burlas por el error y todos salieron a ironizar sobre su situación pues muchos usuarios le recordaron que no era perfecta y que también podía cometer errores como todo el mundo.

