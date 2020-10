Terremoto de 7.4 activa las alertas de tsunami en Alaska

El fuerte terremoto sacudió las costas de Alaska y provocó que se activaran las alertas de tsunami, lo que provocó pánico entre los pobladores.

BREAKING VIDEO — Tsunami Sirens going off in Alaska, GET TOO HIGH GROUND IMMEDIATELY pic.twitter.com/HCm1GJtjwy

El Servicio Nacional de Meteorología informó que el sismo se registró a 55 millas de Sand Point además informo a los residentes de que el peligro era real.

ALASKA: Magnitude 7.4 earthquake about 55 miles southeast of Sand Point, AK. TSUNAMI WARNING for South Alaska and the Alaska Peninsula. If in a coastal area, keep calm and quickly move to higher ground away from the coast. (Source: NTWC)

— U.S. Emergency Alert (@ENSAlerts) October 19, 2020