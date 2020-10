Expulsan a mujer de avión tras negarse a usar cubrebocas

El pasado domingo 18, una pasajera de la aerolínea EasyJet, fue desalojada del avión que cubría un trayecto entre Belfast y la capital escocesa Edimburgo, tras negarse a portar cubrebocas momentos antes del despegue.

Cuando un empleado de la aerolínea se le acercó para pedirle abandonar la aeronave, la chica molesta comenzó a insultar a todos los pasajeros “Todos mueren ¿Lo sabían? Todo el mundo muere sea por el coronavirus o no” mencionó camino a la salida.

Mientras caminaba, gritaba e insultaba, la implicada también tosió en el rostro de varios pasajeros que permanecían en sus lugares y si usaban la mascarilla.

An Easyjet passenger is thrown off the Belfast to Edinburgh flight this afternoon after she refused to wear a face covering 👀 pic.twitter.com/YwRLNBK8aA

— stephen 🇬🇧 (@LFC_blano) October 18, 2020