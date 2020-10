Eliot Awards 2020 celebrará su sexta edición en formato digital

Los Eliot Awards 2020 se unen a la serie de premiaciones que han tenido que transformar sus ceremonias presenciales en formatos digitales a causa de la pandemia de Covid-19. Por esta razón, el director general de los Eliot Awards, Diego Plaza comentó a Publimetro que esta sexta edición de los premios llega en un momento muy importante para las redes sociales y las plataformas digitales, pues tras el confinamiento a nivel mundial, han sido los principales medios de comunicación y entretenimiento.

"Esta será una edición muy diferente y particular. En el contexto de la pandemia el mundo ha vivido una aceleración digital obligada, para los que no lo habían asumido todavía, y evidentemente, hoy en día, ya hay una audiencia más exigente. Por lo que los creadores digitales han tenido que desafiar sus límites para ser distintos, para ser mejores, en una aceleración digital que nos ha llevado a tener más contenido disponible porque estamos ante una pantalla la mayor parte del tiempo, entonces como esto no se ha detenido no podíamos no hacer los Eliot porque los líderes digitales han estado ahí acompañándonos con contenido y por eso decidimos hacer una edición que se va a transmitir únicamente en formato digital por YouTube", explicó Diego Plaza.

En esta edición se contará con la participación influencers y artistas, quienes seguirán la entrega desde sus hogares, además habrá presentaciones musicales.

"Vemos una edición que refleja justamente, cómo todos los elementos de la industria digital han tenido que adaptarse de manera muy veloz y creemos que es algo que tenemos que decir y dar ese mensaje en la noche de los Eliot, entonces así llegamos a esta nueva edición. En cuanto a la ceremonia se transmitirá desde el Frontón México donde se instalará un set y habrá un escenario pero sin público. Pero sí habrá un trabajo muy bien cuidado por parte de los conductores que van a interactuar con los nominados que estarán conectados por video conferencia", mencionó el director de la entrega.

Cabe destacar que a seis años de su primera edición, los premios Eliot han evolucionado al igual que los generadores de contenido, por lo que anualmente sus categorías cambian y muestran lo que actualmente las audiencias prefieren, un claro ejemplo son los podcast y los videos en TikTok.

“A lo largo de estos seis años hemos visto una industria digital que ha crecido y ahora tiene más claridad. Los creadores de contenido se han ido adaptando a lo que quieren las audiencias, alguien que hace seis años hacía contenido de comedia, ya no tiene la misma edad y ha tenido que evolucionar porque también su audiencia ha crecido. Es una historia de adaptación, de aprendizaje y en la que todavía no hay verdades absolutas porque esto sigue cambiando cada día. En estos años hemos visto influencers que se quedan en la bomba viral y otros que van más allá, que crecen dentro y fuera de las redes sociales convirtiéndose en líderes de opinión”, aseguró Diego Plaza.

Esta ceremonia cuenta con nominados de más de ocho países en categorías como Beat for like, Better U, Comedia, Esports, How to, Storyteller, Revelación del año y Líder digital del año.

¿Qué premian? Reconocen a los líderes digitales más importantes de habla hispana, que generan contenido de impacto para redes sociales y plataformas digitales.

¿Dónde verlos? La ceremonia de los premios Eliot se transmitirá este 22 de octubre por el canal de YouTube de Eliot Channel Mx a las 20:00 horas.

Elección. Los nominados se eligen con base en un análisis cuantitativo y cualitativo del desempeño de los influencers en el periodo de un año.

Nominados

HOW TO

Rebe O (México)

Anna Sarelly (México)

Experimentos Caseros (España)

De mi rancho a tu cocina (México)

Julio Profe (Colombia)

BEAT FOR LIKE

Juan de Dios Pantoja (México)

Kimberly Loaiza (México)

Lele Pons (Venezuela)

Katie Angel (Estados Unidos)

Kenia Os (México)

ESPORTS

Ibai Llanos (España)

Spargo (México)

Identivezk (México)

Ocelote (España)

Leza (México)

BETTER YOU

Andy Benavides (México)

Arturo Elías Ayub (México)

Barbara de Regil (México)

Aislinn Derbez (México)

Patry Jordán (España)

STORYTELLER

Alex Tienda (México)

Skabeche (México)

Te lo resumo (Argentina)

Las Ratitas (España)

Leyendas Legendarias (México)

COMEDIA



Paco De Miguel (México)



La Cotorrisa (México)

Mesa Reñoña (México)

Backdoor (México)

La hora feliz (México)

REVELACIÓN DEL AÑO

Domelipa (México)

Rod contreras (México)

Kevlex (Ecuador)

Federico Vigevani (Uruguay)

Pongámoslo a prueba (México)

LÍDER DIGITAL DEL AÑO

Kimberly Loaiza (México)

Mis Pastelitos (México)

Luisito Comunica (México)

Lulu99 (Colombia)

Yolo Aventuras (Colombia)

