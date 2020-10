Nath Campos celebra la transformación de las redes sociales

Nath Campos es una de las influencers con más seguidores en México y Latinoamérica, quien comenzó su camino en las redes sociales hace siete años dentro de la desaparecida aplicación Vine. Tras migrar a YouTube, Nathalia logró mantener su popularidad en Internet, por lo que a lo largo de estos años ha visto la transformación de las redes sociales y celebró que actualmente se estén creando plataformas como TikTok, que integran a nuevas generaciones.

"Desde que yo entré a las redes sociales ya había una comunidad de youtubers e influencers que llevaban mucho tiempo, pero también he visto cómo van entrando nuevas personas y es muy bonito. Para mí todo lo que es TikTok y los tiktokers fue como otra ola completamente nueva y se me hace algo increíble porque realmente creo que es un medio y un ambiente en el que todos cabemos, si colaboramos y si estamos juntos todos nos aportamos cosas. Creo que nunca hay una competencia directa de nadie hacia nadie, entonces me parece muy cool aprender de las nuevas personas que llegan", mencionó a Publimetro Nath Campos, quien actualmente tiene 25 años de edad.

La creadora de contenido recordó que uno de sus objetivos era convertirse en actriz; sin embargo, en las plataformas sociales encontró un mundo más plural.

"Estudié actuación y se suponía que iba a ser actriz, pero me encontré un mundo en el que te dicen que las personas con las que convives son tu competencia porque siempre estás haciendo casting para el mismo personaje, que si conoces a otras 10 niñas automáticamente se vuelven tu competencia directa y siento que en Internet pasa algo muy bonito, pues si alguien sube un video del mismo tema que el tuyo, siempre encuentras una perspectiva diferente porque todos somos personas distintas", comentó.

Además, Nath Campos recordó que al iniciar en las redes sociales su único objetivo era divertirse con sus amigos y eso es algo que aconseja siempre a las personas que quieren comenzar a subir videos en YouTube o TikTok.

“Cuando empezamos era juntarnos entre amigos, muchos de los cuales ahorita están haciendo cosas muy distintas. Siento que después de arrancar cada uno eligió su camino y hacer cosas distintas, por ejemplo Juca está haciendo cosas de coches y Juanpa está haciendo de todo, pero cuando empezamos realmente era juntarnos simplemente para divertirnos y todo fue evolucionando poco a poco, entonces eso es algo que les recomiendo a las personas que empiezan a hacer videos, que los hagan para divertirse ellos mismos", dijo.

En cuanto a las críticas y haters en redes sociales, Nath Campos afirmó que ha tenido que aprender a evitar que le afecten en su estado de ánimo.

“A lo que me he tenido que acostumbrar es a que no me peguen, depende de qué sea, yo tuve muchos problemas con mi peso en algún momento de mi vida. Pero definitivamente estar a luz del público en mi tardía adolescencia con problemas de peso no era lo mejor para mi autoestima, leer ese tipo de comentarios fue duro para mí, como que la gente pierde la humanidad al no estar recibiendo una respuesta automática en persona de alguien más”, aseguró.

Más sobre Nath Campos

2.1 millones de suscriptores tiene Nath Campos en su canal de YouTube, donde publica videos de diversos temas, experiencias de vida y retos.

La influencer tiene una relación con el músico Simón Vargas, quien es integrante de la agrupación colombiana Morat.

Nath Campos participó en la emisión ¿Quién es la máscara? de Televisa pero fue eliminada el domingo pasado, lo cual impresionó a su amigo Juanpa Zurita.

Nath Campos nació el 1 de febrero de 1995 y tiene siete hermanos, los cuales han aparecido en sus videos.

Su nombre completo es Nathalia Campos Trigos y cuenta con 2.9 millones de seguidores en Instagram.

Cuenta con 638 mil seguidores en TikTok y cuatro millones de me gusta en dicha red social.

Compite con José Eduardo Derbez, Gaby Asturias, Daniella Álvarez, Belen Soto y más en los People’s Choice Awards 2020.

