Simpatizantes de Trump se enfrentan a partidarios de Biden y la prensa en Salem

Las tensiones aumentaron durante un mitin organizado por los partidarios del presidente de los Estados Unidos Donald Trump en Salem, Oregon, el sábado, como parte de la campaña nacional "Detengan el robo".

Trump supporters mace woman, chase out photographer pic.twitter.com/eWDeKZouhN

Los partidarios de Trump y supuestos miembros de Proud Boys fueron vistos quitando un cartel a un simpatizante de Biden, antes de empujarlo y golpearlo.

Salem police cordoning off BLM protesters from the remaining pro Trump stragglers #Election2020 #Salemprotest pic.twitter.com/ND2gGMsBZI

— Lucy Sherriff (@sherrifflucy) November 8, 2020