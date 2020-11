India prohíbe los petardos por la pandemia en las ciudades más contaminadas

Un tribunal especializado en casos medioambientales prohibió este lunes la venta de petardos en las ciudades más contaminadas de la India, para reducir así el pico de contaminación que desatan todos los años durante la festividad hindú de Diwali y que preocupa en plena pandemia de la Covid-19.

La prohibición de la pirotecnia, omnipresente durante Diwali -una especie de Navidad hindú que se celebra este sábado- y otros festivales religiosos, llega tras la preocupación de que su uso "puede agravar la amenaza de la pandemia del coronavirus, poniendo en riesgo las vidas y salud de los grupos más vulnerables", dijo el Tribunal Nacional Verde de la India (NGT, en inglés) en su orden.

La India es el segundo país del mundo más afectado por la pandemia en términos absolutos, solo por detrás de Estados Unidos. Este lunes sumó 45 mil 903 nuevas infecciones y 490 muertes por Covid-19 en las últimas 24 horas, elevando el número de casos totales a 8.5 millones y más de 126 mil fallecidos.

Tanto la venta como el uso de petardos estará prohibida hasta el mes próximo en Nueva Delhi y en las ciudades que durante este mes sufran de unos niveles de calidad del aire "pobre", según el índice de calidad del aire promedio (AQI), ordenó el tribunal.

Delhi suffers from "severe" air pollution for third straight day https://t.co/lYyQQ3GOQW pic.twitter.com/Jjsg48xomt

— Reuters (@Reuters) November 7, 2020