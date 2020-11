"La toma de casetas es un acto ilícito como el huachicol": AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo referencia durante la conferencia matutina a la toma de casetas en el país, la cual catalogó como actos ilícitos y aseguró que es similar a la situación del huachicol, además de que señaló que estas protestas no cuentan con una causa justa y únicamente perjudican al pueblo.

"Es un modus operandi el tomar las casetas para sacar dinero y un acto ilícito, es como el huachicol. No hay ninguna causa justa que se defienda. No es porque hubo una represión. La policía reprimió a unos manifestantes y entonces en protesta se toma la caseta. O porque hace falta agua potable en la colonia cerca de la Caseta. O porque cuando se hizo la autopista no los indemnizaron", explicó.

El mandatario insistió en que la toma de casetas en el país es un acto delictivo, incluso señaló que los distintos grupos de manifestantes le roban a Hacienda, ya que parte de los recursos que se obtienen son de las casetas en las carreteras del país, lo cual se traduce en una menor cantidad de dinero para el presupuesto.

"Vamos a seguir buscando que no se actúe de esa forma porque eso es robarle al pueblo. Es robarle a la Hacienda Pública y no hay que olvidar que el dinero de la Hacienda Pública es dinero del pueblo. Si no entra recurso a la caseta, porque se lo roban, es menos dinero del presupuesto. Y antes se permitía todo lo que era el huachicol, porque decían los de abajo: 'Si roban arriba, por qué no voy a robar yo?' Ya no hay robadera, y no debe de haber ni arriba ni abajo. En el caso de Nayarit, todas las casetas estaban tomadas, como están las de Sinaloa. Y yo hago un llamado a toda la gente porque muchos van a ir sin tener claro lo que están haciendo. Algunos hasta les pagan para que vayan. Tenemos datos"

De esta manera, el presidente López Obrador confirmó que el gobierno continuará con la lucha para erradicar estos actos y adviritió a todos los grupos de manifestantes que no habrá impunidad por la toma de las casetas, haciendo un llamado a todos los ciudadanos a cumplir de manera correcta con sus obligaciones.

No habrá impunidad ante estos actos, señala AMLO

"Yo aprovecho para hacerles un llamado a todos los que están actuando de manera ilegal, porque no nos vamos a acostumbrar. No va a haber impunidad para nadie. Todos a portarnos bien, desde el de arriba, que tienen que pagar sus impuestos, hasta cualquier ciudadano", dijo.

Incluso el jefe del ejecutivo identificó a los grupos que han tomado como casetas como jóvenes que buscan apoyo, por lo que se ofreció a escucharlos y apoyarlos en materia económica como solución ante estos actos.

"No hay privilegios. Si hay necesidad, pues, a ver, qué es lo que les hace fatla y vamos a ayudarles. Si son jóvenes que no tiene trabajo, pues vas a trabajar como aprendiz. No te va a faltar tu salario mínimo y no hay límite, es para todos. Que nadie diga 'no tengo trabajo, no tengo para comer'”, afirmó.

Finalmente AMLO confirmó que será en los próximos días cuando se tenga un nuevo informe sobre el avance de la toma de casetas en el país, confiando en que la misma haya disminuido tras la intervención de la Guardia Nacional en las mismas y que este hecho represente un beneficio económico para la Hacienda Pública del país.

"El Gobierno está obligado a que se tenga trabajo y se tenga alimentos. Pero no permitir la ilegalidad. Vamos a seguir informando cada mes, alrededor del día 20, se informa sobre el avance en materia de Seguridad. Vamos a informar sobre la situación de las casetas: cuántas se han recuperado y cuánto dinero ha implicado en beneficio de la Hacienda Pública, cuántos detenidos, y cuántas están tomadas y aquí aproivecho para hacer el llamado de que no vamos a permitir la ilegalidad, porque seríamos cómplices de actos delictivos", sentenció.

Te recomendamos