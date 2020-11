"Toda crisis representa una oportunidad": Ana Peña llega a #NMTalks

Ana Peña es constructora de marcas y reputación corporativa que ha dedicado su carrera profesional a contar las historias de empresas multinacionales, especializadas en el sector tecnológico como Dell, GE y actualmente Intel, donde encabeza la Dirección de Comunicación Corporativa para la región de las Américas. Pilar Preza tiene una charla honesta y amena con Ana para conocer sus años de formación y cómo llegó a convertirse en un referente dentro de su sector, en una nueva emisión de #NMTalks.

Desde su primer trabajo de becaria, Ana Peña se dio cuenta en las dinámicas laborales había muchas diferencias entre hombres y mujeres, y no sólo en el acceso a oportunidades dentro de la empresa, sino también en el comportamiento, lo que representó sus primeros pasos para construir un perfil de mentora para otras mujeres dentro del mundo corporativo de la tecnología.

"Habiendo estudiado comunicación corporativa estratégica, me gusta mucho observar, y así es cómo empiezo a a fijarme en las dinámicas y empiezo a ver las diferencias que hay", cuenta Ana Peña a Pilar Preza en esta nueva entrega de #NMTalks.

Apasionada por temas de género y tecnología, junto con otras mujeres de la industria, fundó el capítulo mexicano de la ONG Latinas in Tech. Es también la columnista de tecnología para Business Insider. En su tiempo libre, disfruta de ser mentora, jugar golf y practicar dressage en la hípica.

🇨🇦 Oh, Canada, here we come! We're celebrating this chapter launch with a wonderful panel featuring #LatinasinTech who'll share their best career tips!

Date: Tuesday, 11/17

Time: 6 pm ET

RSVP: https://t.co/p6hFEiuRsg

— Latinas in Tech (@latinas_tech) November 10, 2020