Pianista toca en el bosque en protesta contra construcción de autopista

El pianista rusoalemán Igor Levit actuó este viernes en el bosque de Dannenrod para mostrar su solidaridad con los esfuerzos de los activistas climáticos que intentan a detener la construcción de la autopista A49, en el centro de Alemania.

Levit comenzó su pequeño concierto con una canción irlandesa llamada "Danny Boy", inspirada en "Danni", el apodo con el que los activistas llaman al bosque. Dieciocho altavoces retransmitieron el concierto por todo el bosque para que los activistas que protestaban sobre los árboles pudieran escuchar la música.

"No sólo han mantenido despierto este tema, sino que lo han llenado de nueva vida", dijo el pianista a los activistas, antes de sentarse al piano a unos metros de las vallas que protegen las obras de la autopista. Levit también expresó su gratitud por poder tocar por invitación de Greenpeace independientemente que se se tratara de una “ocasión triste".

Today @igorpianist played a concert in the Dannenröder forest next to the destroyed and fenced off area, joined by @luisaMNeubauer and activists of @fridayforfuture and greenpeace. Thank you so much for your support, Igor! 💚 #dannibleibt pic.twitter.com/SubX3EXBMy

— Greenpeace e.V. (@greenpeace_de) December 4, 2020