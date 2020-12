España intensifica prueba a trabajadores de residencia de ancianos

A medida que se acercan las vacaciones, los trabajadores de las residencias de ancianos del noreste de España están intensificando las pruebas de coronavirus y tomando sus propias muestras para aliviar la carga de trabajo de los trabajadores de la salud.

En la residencia de Sant Joan de Deu Terres de Lérida para personas con discapacidades intelectuales, unos 150 trabajadores de plantilla, entre enfermeras y cuidadores, tienen una tarea semanal: meterse un hisopo por la nariz para recoger sus propias muestras.

"Lleida tuvo un tiempo que estuvo muy alto el índice, ahora ha bajado pero aun así los indices están muy altos, unos 200 y pico, entre 200 y 300 y por tanto en las personas estas que son vulnerables es importante este clivaje semanal para mantener el estado de alerta".

AP

Los trabajadores de la salud normalmente estarían a cargo de hacerle las pruebas al personal de los hogares de atención, pero recientemente se han visto abrumados por el resurgimiento de casos de virus en España.

La residencia no ha detectado ningún caso positivo de coronavirus entre su personal desde que comenzó a tomar muestras del virus hace unas semanas. Pero no hay que bajar la guardia, especialmente cuando hace unas semanas Cataluña tenía niveles muy altos de casos de virus per cápita.

