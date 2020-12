“¡Qué se levante la negra!” Denuncian ataque racista en autobús en España

Un video viralizado en redes sociales causó furia e indignación en los internautas pues mostró el ataque racista de una mujer española contra una chica afrodescendente en una unidad de transporte público en la isla de Lanzarote, Canarias en España; “¡Qué se levante la negra!” grita la atacante.

Redes sociales se burlan de la "dura" adolescencia de Samuel García ‘Si quieres que te pague la semana te tienes que ir conmigo al golf el sábado, y terminando los 18 hoyos, te pago la semana.’ dijo Samuel en la entrevista

Ante la negativa de la chica, la mujer española amenazó con llamar a la policía, además dijo no ser racista ni usar el término “negra” como insulto: “Yo no soy racista y negra no es un insulto, yo incluso tengo amigas negras” menciona mientras los otros pasajeros defienden a la joven.

¡Misión imposible! Por el frío extremo, las calles de Kiev se congelaron y la gente no puede ni caminar El video viralizado en redes sociales muestra cómo el pavimento congelado puso en aprietos a peatones de la ciudad de Kiev

Los otros tripulantes incluso le dijeron a la mujer que podría tomar cualquier otro asiento, pues incluso en el clip se alcanzan a ver al menos otros 3 asientos libres, pero ante la negativa, todos comenzaron a exigirle que descendiera del camión.

Esto ha pasado en un autobús en Canarias.

Una sinvergüenza, que cree no ser racista porque tiene "muchos amigos negros", pretende echar a otra mujer, diciendo: "Que se levante la negra". Haber blanqueado y haberle dado voz a nazis lleva a esto.

👇pic.twitter.com/VsEkz9VBSm — Jjsb44🔻 (@Jjsb441) December 8, 2020

Aunque el clip no muestra el momento del descenso de la implicada, un medio local informó que al no poder mover a la chica afrodescendiente de su asiento, la mujer española abandonó el autobús, aunque se desconoce si se levantó alguna denuncia por los insultos.

Te recomendamos en video:

Galaxy Note20 Ultra es considerado uno de los equipo más completos del mundo

Te invitamos a consultar lo más visto en Publimetro:

Sorprenden a más de cien personas en fiesta en antro clandestino de la alcadía Miguel Hidalgo Durante un operativo en la alcaldía Miguel Hidalgo las autoridades descubrieron la fiesta clandestina

El Niño Jesús se adapta a la pandemia y ahora lo visten de "Niño Covid” En fechas navideñas vestir al Niño Dios de diferentes profesiones es una tradición en México

VIDEO: "Con un ‘sueldito’ de 40, 50 mil, viven felices", vuelven a viralizar a Samuel García El aspirante a candidato a gobernador de Nuevo León recibió críticas en redes sociales a partir de que resurgiera una entrevista que dio en 2019 al creador de contenido Roberto Martínez