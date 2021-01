Mega explosión sorprende a automovilistas en Nigeria

La tarde de este 7 de enero en Lagos, Nigeria, un camión cisterna que transportaba combustible se incendió y lanzó una enorme columna de humo negro al cielo.

El incendió ocurrió junto a una parada de autobús en la autopista Oshodi-Apapa en Lagos, el camión descargó más de cuarenta mil litros de combustible sobre la carretera y generó el incendio.

BREAKING: Tanker Explosion Along Oshodi/Apapa Expressway Causes Panic https://t.co/Pz40w4Zod7 pic.twitter.com/uwfUxeqGmt

Tras el accidente cientos de videos fueron compartidos en las redes sociales y muestran las enormes columnas de humo espesas y negras que salen del sitio, ante la mirada de cientos de testigos.

Hasta el momento no se ha informado del número exacto de personas heridas y de los daños causados por la explosión.

A tanker explosion has occurred on both lanes around Toyota bus-stop inwards Mile 2, along Oshodi-Apapa expressway.

The tanker was fully loaded with fuel at the time it exploded.

Fire service arrived at the scene to put out the fire.#Nigeriapic.twitter.com/7CsXYOKI0P

— Wᵒˡᵛᵉʳᶤᶰᵉ Uᵖᵈᵃᵗᵉˢ𖤐 (@W0lverineupdate) January 7, 2021