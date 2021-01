Así se prepara la milicia de Estados Unidos para la investidura de Biden

La Guardia Nacional de Estados Unidos, así como una fuerte presencia policial, se desplegó en el Capitolio de Washington D.C. el pasado 14 de enero, mientras se acerca la ceremonia de inauguración del presidente electo Joe Biden.

Las imágenes muestran centenares de soldados desplegándose alrededor de un Capitolio rodeado de valla y barricadas.

Photo of the Day: @VaNationalGuard Soldiers listen to a squad leader briefing after arriving near the Capitol. National Guard members from several states are supporting federal and district authorities leading up to the 59th Presidential Inauguration. https://t.co/yt8IKIOtBL pic.twitter.com/gVAPgCAA2F

— National Guard (@USNationalGuard) January 14, 2021