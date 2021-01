Ladrón se dispara en la pierna al intentar derribar una puerta

La madrugada del pasado 18 de enero, un presunto ladrón que pretendía ingresar junto con su cómplice a una casa ubicada en Fort Wayne, en Indiana, se disparó a sí mismo mientras pateaba la puerta del domicilio para tumbarla e ingresar.

El momento fue grabado por la cámara de seguridad del inmueble y muestra a ambos sujetos enmascarados golpeando por unos segundos la puerta sin éxito, por lo que uno de los implicados suelta una fuerte patada, lo que detona el arma y causa el impacto; tras la lesión ambos sujetos salieron corriendo del lugar.

Sweet Karma 😂 would be home invader shoots himself in the leg while trying to break down the door pic.twitter.com/e62iwk8JFV

— TheBestJesusChrist (@BestJesus415) January 25, 2021