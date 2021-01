Reviven declaraciones de López-Gatell ante próxima aprobación de Sputnik V

Usuarios de redes sociales revivieron las declaraciones del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, del pasado 11 de agosto de 2020 sobre los riesgos de aplicar una vacuna contra el Covid-19 que no ha concluido de forma satisfactoria los estudios de fase 3.

“No se puede empezar a utilizar una vacuna que no haya terminado satisfactoriamente los estudios de fase 3. No se puede, no se debe por razones éticas, de bioseguridad y esto en todos los países es un estándar ético, de práctica y de seguridad”, comentó el funcionario.

La vacuna Sputnik V desarrollada en Rusia ha demostrado resultados satisfactorios en las fases 1 y 2 de su aplicación de prueba. Sin embargo, aún están próximos a analizarse y publicarse en la revista científica The Lancet las conclusiones de la tercera fase de ensayo clínico, razón por la cual, de acuerdo a estándares internacionales, aún no se puede aprobar su uso en la población.

No obstante, López-Gatell mecionó en la conferencia de prensa del pasado 26 de enero desde Palacio Nacional que la vacuna Sputnik V está próxima a ser aprobada por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para su uso de emergencia, debido a que, de acuerdo a su criterio, ya cumple con las tres características necesarias: calidad, seguridad y eficacia.

“Sólo se va a autorizar lo que tenga mérito técnico y tenga un expediente robusto”, aseguró López-Gatell. De igual forma, el subsecretario informó que a partir de su visita a Argentina el pasado 6 de enero, se les presentó el expediente completo de la vacuna rusa, la cual ya fue aprobada y aplicada en el país sudamericano desde el pasado 29 de diciembre.

