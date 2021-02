Godzilla vs. Kong: llegó la hora de una batalla épica

Dirigida por Adam Wingard, bajo el sello de Warner Bros. Pictures y Legendary Pictures, en esta aventura Godzilla vs Kong los míticos adversarios se encuentran en una batalla espectacular para todas las edades, con el destino del mundo en juego.

Esta cinta fue rodada en Hawái, Hong-Kong y Australia, concretamente en los Village Roadshow Studios de Gold Coast, en Queensland, donde se centró gran parte de la grabación desde enero de 2019.

Cortesía | Warner Bros

A pesar de que, quizás, el momento más esperado por los fanáticos de estas criaturas gigantes sea el enfrentamiento caótico de los titanes, la película también cuenta con un hilo argumental protagonizados por Kyle Chandler y Millie Bobby Brown, que repiten sus papeles de Godzilla: King of the Monsters mientras nuevos personajes llegan a la megapelea, entre ellos los mexicanos Demián Bichir y Eiza González, que interpretan a Walter y Maya Simmons.

La producción también contó con la participación de Alexander Skarsgård, Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Shun Oguri y el joven actor neozelandés Julian Dennison entre otros.

Publimetro tuvo la oportunidad de visitar los estudios Village Roadshow y observar cómo Adam Wingard desarrolló esta historia que arranca con Kong y sus protectores quienes emprenden un peligroso viaje para encontrar su verdadero hogar. Allí tuvimos la oportunidad de ver la función esencial del equipo creativo que acompañó a Wingard durante el rodaje.

Cortesía | Warner Bros

En cuanto a la fotografía, fue Ben Seresin el encargado quien ya ha participado en otras cintas que generaron millones de dólares en las taquillas de todo el mundo como La Momia, Guerra Mundial Z, los diseñadores de producción Owen Paterson (Jumanji, Godzilla) y Thomas S. Hammock (Blair Witch), la diseñadora de vestuario Ann Foley (Skyscraper) y el supervisor de efectos visuales John DJ DesJardin.

“Cerrar un ciclo siempre es muy importante. normalmente suelen concluirse con individualidades pero en esta ocasión llegamos a un final épico en el que los reyes de los monstruos se encuentran. Esto da la posibilidad de ofrecer un mayor dinamismo y un final épico a esta saga”, señaló Adam Wingard durante el set visit en el que tuvimos acceso al backstage y a varias demostraciones de especialistas .

En esta cinta es destacable la diversidad de actores y actrices de diferentes nacionalidades que participan. De hecho para Shun Oguri trabajar con artistas como Demián Bichir fue muy alentador en especial por los roles que vienen representando los actores y directores latinos en Hollywood.

Además señaló que el proceso que le llevó a esta película fue largo desde que comenzó los castings en Japón para más tarde trasladarse a Los Ángeles donde se encontró cara a cara on el productor Alex García. “Fue entonces cuando finalmente pude compaginar un poco más la agenda para poder trasladarme a Los Ángeles, pues debía aprender inglés y eso era un reto que debía superar en cuestión de meses”, apunto el nipón Oguri que interpreta a Ren Serizawa.

Cortesía | Warner Bros

Por su parte, Julian Dennison, quien interpreta al joven Josh Valentine, nos platicó sobre su experiencia al poder participar en esta producción internacional. “Me sentí muy afortunado de participar en esta película. Para mí es un gran reto interpretar a Josh y también fue un reto de interpretar mi personaje con acento estadounidense”.

Por otro lado, Demián Bichir tiene a su cargo el papel de Walter Simmons. De Walter, lo que se conoce es que no están claras sus intenciones, o si es parte de Monarch, aunque es probable que esté en una posición de poder, ya que está enterado de la situación que rodea tanto a Godzilla como a King Kong. Y es que este personaje, según Bichir, es un multimillonario que no no pone límites a la creación y a los experimentos, pues el dinero para él no es un limitante. También para Bichir fue un reto trabajar en un filme donde la tecnología es tan importante, donde trabajar con chromas y pantallas se convierte en una pieza fundamental y constante en el rodaje diario.

El mexicano se mostró muy feliz por formar parte de esta saga de monstruos que sigue desde su infancia, en especial en este momento en el que tanto directores como actores y producciones mexicanos ha cobrado tanta fuerza en el mercado cinematográfico estadounidense y por tanto mundial., “por diferentes razones, pero principalmente porque hay mucho talento en Latinoamérica, más allá de Cuarón, Iñárritu o Del Toro”, añadió Bichir. “Hablo de millones de trabajadores y de inmigrantes que llegan a Estados Unidos en búsqueda de una oportunidad”, precisó.

Cortesía | Warner Bros

Y es que aunque sabe bien del enorme presupuesto que tienen las producciones estadounidenses no duda que tanto Del Toro como Iñárritu vuelvan a ver hacia México para basar sus nuevas creaciones, así como hizo Cuarón con Roma, “porque ellos tienen el poder de hacer cine donde quiera que se lo propongan”.

En lo que respecta a la cinta que estrena en marzo, Bichir asegura que será fácil poder identificarse con alguno de los personajes pues más allá de los monstruos hay caracterizaciones variadas. Mientras que quizá “quienes se identifiquen con la grandiosidad de Kong pudieran hacerlo porque a veces se sienten excluidos, así como les sucede a las minorías”. En este sentido Bichir reitera que Godzilla vs. Kong aporta mucho más que una pelea de gigantes, “ofrece un mensaje universal”, pero será cada espectador quien se creará sus propias imágenes y muy probablemente su propio significado.

En lo que respecta a Eiza González, quien se incorporó al rodaje en Australia luego de la visita al set, ella da vida a Maya Simmons, personaje definido por la propia actriz como “una mujer inteligente que se encuentra detrás de una gran empresa”, haciendo referencia a Monarch, por lo que será parte de esta compañía y tendrá escenas de acción. De hecho se la puede ver en el tráiler donde aparece su personaje, Maya, en uno de los barcos que transportan a King Kong cuando Godzilla ataca.

Así llegamos a este momento de la batalla más monstruosa

1933 El debut de King Kong La película en la que este simio gigante apareció por primera vez dio la vuelta al mundo. Kong ha aparecido en nueve filmes desde entonces.

La película en la que este simio gigante apareció por primera vez dio la vuelta al mundo. Kong ha aparecido en nueve filmes desde entonces. 1954 Ícono nipón En 1962 fue la primera vez que Godzilla a aparece en una película a color. Pero en total ha aparecido en más de 35 películas.

En 1962 fue la primera vez que Godzilla a aparece en una película a color. Pero en total ha aparecido en más de 35 películas. 2019 Precedentes La película tiene lugar directamente después de ‘Godzilla: Rey de los Monstruos’ (2019) y 47 años después de ‘Kong: Skull Island’ (2017), ya que esa película tuvo lugar en el año 1973.

La película tiene lugar directamente después de ‘Godzilla: Rey de los Monstruos’ (2019) y 47 años después de ‘Kong: Skull Island’ (2017), ya que esa película tuvo lugar en el año 1973. 2021 Retraso de un año Después de que se tuviera que aplazar el estreno por la pandemia, por fin el mes próximo estará disponible.

Cortesía | Warner Bros

