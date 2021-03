Pasajera le tose e insulta a conductor de aplicación; le exigió usar cubrebocas durante el viaje

Un conductor de una aplicación de servicio de transporte fue agredido por una pasajera al momento en el que le exigió que portara cubrebocas al interior de la unidad, según los protocolos de la empresa. El incidente ocurrió el pasado 7 de marzo en Bayview, San Francisco, California.

El video captado por una cámara de seguridad al interior del automóvil, y difundido por la reportera estadounidense Dion Lim a través de su cuenta de Twitter, muestra cómo una de las tres pasajeras le tosió en la nuca al conductor, quien le pidió abandonar el vehículo por no respectar los protocolos de sanidad.

De igual forma, otra de las pasajeras, riéndose, le tosió también al conductor mientras la primera implicada manoteó con el hombre para intentar quitarle su celular. “¡No toquen mi propiedad!”, advirtió el automovilista.

⚠️ 𝗪𝗔𝗥𝗡𝗜𝗡𝗚: 𝗘𝗫𝗣𝗟𝗜𝗖𝗜𝗧 𝗟𝗔𝗡𝗚𝗨𝗔𝗚𝗘 ⚠️ Uber driver Subhakar told me he picked up 3 women in the Bayview yesterday & after asking one to wear a mask was subject to slurs, taunting & one grabbing his phone.

He’s taking a few days off.

SFPD is investigating. pic.twitter.com/o99pOooWsw

— Dion Lim (@DionLimTV) March 9, 2021