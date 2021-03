“Yo no le pego a mi mujer”, dice profesor del IPN para no permitir ausencia de alumnas en el 8M

Alumnos del CECyT 9 del Instituto Politécnico Nacional (IPN) denunciaron a través de redes sociales las supuestas declaraciones misóginas de un profesor de la institución, en las cuales expresó su desacuerdo con las manifestaciones del Día Internacional de la Mujer al no permitir la ausencia de las estudiantes en clase.

Las imágenes compartidas a través de la página de sátira de Facebook Mi Crush Voca 9, el pasado 8 de marzo, muestran cómo el docente, presuntamente identificado como Ubaldo Bonilla, desde una clase en línea arremetió contra las intenciones de las estudiantes de apoyar las manifestaciones feministas que se suscitaron a lo largo de todo el país.

“Para ningún movimiento encuentro lógica actualmente”, comentó el docente sobre su prohibición, a la cual le agregó que, de acuerdo a su opinión, las mujeres que trabajan no aportan proporcionalmente debido a que él “tiene que brindar todo” en su vida marital. “Aunque digan que es mitad y mitad, no es cierto, no dan nada”, comentó Bonilla.

Ubaldo Bonilla, profesor de Cálculo del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos 9 "Juan de Dios Bátiz"

De igual forma, los estudiantes de la clase que impartía interrumpían varias veces al profesor en su discurso para que continuara con los temas obligatorios del programa. Sin embargo, el docente ignoró las peticiones y continuó manifestándose en contra de las movilizaciones de mujeres.

“A mi vieja le digo: ¡Pégame como quieras! ¡Hazme lo que quieras! ¡Quítame todo mi dinero! ¿Qué más apoyo quieres que le dé?”, justificó el docente el apoyo que, de acuerdo a su opinión, le da a las mujeres.

Por su parte, algunos internautas de redes sociales se manifestaron a favor de la actitud del profesor y expresaron que estaba en su derecho de establecer las reglas de su clase. Sin embargo, otros usuarios de Facebook comentaron que el docente necesita ser más empático: “las mujeres no desaparecen porque quieren”, expuso la usuaria Elizabeth Mar.

Hasta el cierre de la presente, las autoridades del IPN ni del CECyT 9 se han posicionado al respecto.

