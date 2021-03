Imágenes aéreas muestran el alcance de las inundaciones en la isla Oahu de Hawái

El martes se declaró el estado de emergencia en Hawái después de que las lluvias torrenciales provocaran graves inundaciones. Imágenes aéreas grabadas con un dron muestran la extensión de los daños causados en Haleiwa, isla de Oahu.

View of the extent of flooding in Haleiwa town on North Shore of Oahu, residents are being evacuated (Video: @RyanDeSeixas1) #Hawaii #Flooding #HIWX pic.twitter.com/CIGoHvdagm — Tom George (@TheTomGeorge) March 10, 2021

Los residentes se vieron obligados a evacuar las islas de Maui y Oahu para evitar los peligros causados por las inundaciones.

BREAKING: The situation of Haleiwa in Oahu, Hawaii – life-threatening flooding has damaged several homes and properties. pic.twitter.com/yT1OD5U9yM — Insider Paper (@TheInsiderPaper) March 10, 2021

Según los informes, media docena de casas y al menos dos puentes en todo el estado sufrieron daños.

The Hawaiian islands have been rocked by persistent rain and dangerous flooding since Sunday, with Maui and Oahu getting being hit particularly hard. pic.twitter.com/qXT7n5j9wE — NowThis (@nowthisnews) March 11, 2021

