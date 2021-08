El ex candidato presidencial por parte del Partido Acción Nacional, Ricardo Anaya Cortés, afirmó que el presidente Andrés Manuel López Obrador, busca encarcelarlo para que no pueda participar en las elecciones presidenciales de 2024: “Andrés Manuel me quiere encarcelar porque le estorbo para sus planes de sucesión en tres años” mencionó el panista en un video difundido a través de sus redes sociales.

Ricardo Anaya sustentó su argumento afirmando que “dos testigos balines” lo habían relacionado con el caso de Emilio Lozoya para tapar “algunas inconsistencias en la investigación”, por lo que ahora la Fiscalía General de la República, intentará girar una orden de aprehensión contra el político, quien también informó que probará su inocencia: “Voy a defenderme y, otra vez, voy a probar mi inocencia”.

Con la novedad de que AMLO me quiere meter a la cárcel, con mentiras y dos testigos balines. La razón de fondo: no quiere que sea candidato en 2024, y le molestan mucho mis críticas. Hazle como quieras, Andrés Manuel, no me voy a detener. Yo sigo en la lucha por un México mejor. pic.twitter.com/QBSOYxnXOZ — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) August 21, 2021

El ex candidato también informó que el titular del ejecutivo, está en búsqueda de encarcelar a todos sus críticos y opositores políticos que han señalado presuntos casos de corrupción en su gobierno como los conocidos casos de Bartlett, Irma Eréndira Sandoval y la entrega de dinero a los hermanos del presidente. Además, Anaya recalcó que AMLO le tiene coraje desde su enfrentamiento en los debates presidenciales de 2018.

En el clip, Anaya informó que estará fuera del país por una temporada para evitar que le suspendan sus derechos políticos, afirmó que seguirá trabajando por un mejor país y para ser una fuerte oposición a Andrés Manuel, a quien comparó con personajes como Antonio López de Santana y Porfirio Díaz por su aire megalómano y dictatorial.

Pese a su salida del país, Anaya comentó que semana a semana, seguirá publicando y al pendiente de lo que suceden en el país y particularmente en los casos polémicos de la administración del gobierno obradorista: “Yo sigo en la lucha. No me rindo. No me doblo. Voy a seguir publicando todas las semanas”.

