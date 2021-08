Avenida México, Colonia Revolución en #Xalapa qué imagen …

Crédito de video a quien corresponda. Circula en redes. Muchos xalapeños sorprendidos y no ven a los de @GobiernoVer @PCEstatalVer #Precauciones Si no tiene a qué salir no lo haga no se exponga…#GraceHuracan pic.twitter.com/D4XnvZcXDL