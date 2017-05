Acuerdo con todos, menos con el PRI: Alejandra Barrales

La presidenta nacional del PRD, Alejandra Barrales Magdaleno reiteró que está dispuesta a cerrar una alianza para 2018 con todos los partidos, menos con el PRI.

Durante una entrevista radiofónica con Ciro Gómez Leyva, Barrales apuntó que no sólo podría haber un pacto con el PAN, sino también con Morena, PT y Movimiento Ciudadano, pero no mencionó otras fuerzas políticas como Nueva Alianza, PVEM o Encuentro Social.

“Seguramente tendrá que pasar por las alianzas, pero no sólo con el PAN, no solamente con un partido, necesitamos de la suma de muchos otros partidos para poder garantizar, ojalá con el MC, con el PT, no con el PRI. Está abierta la posibilidad de que en este frente participen todas las fuerzas políticas incluido Morena, menos el PRI porque es el gobierno en turno, pero además muchos afirmamos que es quien ha tenido al país sumido en esta condición de emergencia que hoy estamos enfrentando”, abundó.