Empleos del NAICM serán para mexiquenses: Alfredo Del Mazo

En entrevista con Publimetro, el abanderado por la coalición PRI, PVEM, Panal y PES aseguró que cuenta con la estrategia adecuada para impulsar al Estado de México como una potencia nacional en generación de empleos; especialmente para mujeres, jóvenes emprendedores y adultos mayores.

1. ¿Cuáles son las principales propuestas de Alfredo del Mazo para disminuir el número de desempleados en el Edomex?

La economía del Estado de México es la segunda más grande del país; es incluso más grande que la de todos los países de Centroamérica juntos. Y con nuestros 7.5 millones de trabajadores, somos la fuerza laboral más grande de México. Pero sé que debemos ir por más y generar las condiciones para que sigan llegando las inversiones, se sigan abriendo empresas y, lo más importante, para que haya más empleos para las familias mexiquenses.

Cuando fui Presidente Municipal, creció en 40% el número de nuevos empleos formales en Huixquilucan. Y cuando estuve al frente del Instituto Mexiquense del Emprendedor, apoyé a la creación o consolidación de cientos de empresas que generaron miles de empleos.

Están en juego la estabilidad económica del Estado de México y los empleos de los cuales dependen millones de familias. Por eso es muy importante que llegue un Gobernador con la capacidad necesaria para atraer más inversiones, pero también que sea capaz de evitar que las que ya están instaladas y generando empleos, se vayan de la entidad; alguien con la experiencia necesaria para apoyar a los emprendedores y a las PyMES, que son las grandes generadoras de empleos en el país y, desde luego, en el Estado de México; alguien con una política económica encaminada primordialmente a la generación de empleos para los padres de familia, para las mujeres y para los jóvenes.

Un ejemplo muy concreto de lo que haré como Gobernador a favor del empleo, es generar los convenios necesarios para que los 450 mil empleos del Nuevo Aeropuerto Internacional que se está construyendo en Texcoco, sean principalmente para los mexiquenses. Trabajaré para que los empleos del nuevo aeropuerto sean para las familias de Chalco, Chimalhuacán, Ecatepec, La Paz, Neza, Texcoco, Valle de Chalco, para las familias del Oriente de la entidad.

2. ¿Cuál es la propuesta de Alfredo del Mazo para ofrecer empleo a mujeres y jóvenes adultos mayores?

Como Gobernador, mi trabajo será que los mexiquenses tengan trabajo. En específico, en favor de las mujeres voy a ofrecer inventivos a las empresas que tengan en su plantilla un porcentaje importante de mujeres mayores de cincuenta años. Me consta que son mujeres responsables, honestas y comprometidas, con grandes deseos de seguir aportando. Yo las voy a apoyar.

Y para que los jóvenes encuentren mejores empleos y lo hagan más rápido, es importante mejorar la vinculación entre las universidades y el sector empresarial. ¿Qué significa esto? Que los centros educativos se adapten para formar a los profesionistas que realmente necesita el mercado, es decir, para que los perfiles que forman las universidades tengan las capacidades y los conocimientos que están demandando las empresas. Aunado a esto, voy a fortalecer los esquemas de formación dual existentes, a fin de que los jóvenes se formen tanto en el aula como en las empresas, recibiendo incluso un salario y la oportunidad de que las empresas los contraten una vez graduados.

3. ¿Cuáles serán las iniciativas para los jóvenes que deseen ser emprendedores?

Como fundador del Instituto Mexiquense del Emprendedor, soy un ferviente promotor del emprendimiento. Sé que muchos jóvenes, más que buscar un empleo, quieren tener su propia empresa y generar empleos. A ellos los voy a apoyar como nunca antes.

Los jóvenes tendrán acceso a créditos y financiamiento, a asesorías y capacitación para echar a andar su negocio o consolidar el que ya tengan. Voy a fortalecer la red de incubadoras de empresas, para que las ideas de los emprendedores sean una realidad, para que cumplan sus metas y sus proyectos tengan mayores probabilidades de éxito.

4. ¿Qué le dice Alfredo del Mazo a las familias que le dicen que no le alcanza el dinero?

He propuesto diferentes acciones para apoyar a la gente con más necesidades. Estoy convencido de que el Gobierno del Estado debe trabajar en reducir las desigualdades sociales. La mejor forma de combatir la pobreza y la desigualdad es atrayendo inversiones que generen empleos y dando a la población las herramientas necesarias para que puedan aprovechar esas oportunidades.

Entre esas herramientas están la educación y la salud, que son poderosos igualadores sociales. Por eso, mantendré y ampliaré los apoyos a la educación. Voy a duplicar el número de becas, para que nadie se quede sin estudiar por falta de recursos; voy a triplicar las becas al extranjero e implementar becas para transporte público.

Además, trabajaré para que los servicios de salud sean más cálidos, con mayor calidad y un trato más humano. Voy a abrir centros de salud los siete días de la semana; voy a contratar a más médicos y enfermeras; me voy a asegurar de que se surta todo el medicamento de las recetas; y voy a ampliar clínicas y hospitales. Mi objetivo será que una enfermedad o un accidente no signifiquen gastos extraordinarios para las familias mexiquenses.

5. ¿Cómo ayudará Alfredo del Mazo a las amas de casa jefas de familia?

Las voy a apoyar reconociendo el esfuerzo diario que realizan en sus hogares, ayudando a cumplir las metas de su familia, incluso sacrificando las propias. Lo haré con un Salario Rosa, que es una política pública innovadora, un programa social de nueva generación que brindará mayores oportunidades a las mujeres mexiquenses dedicadas al hogar.

Las amas de casa tienen muchas preocupaciones. Quiero que su economía deje de ser una preocupación más. Estoy seguro de que las mujeres mexiquenses usarán el Salario Rosa para completar el gasto familiar, para sus hijos, para sus pasajes; así son las mujeres del Estado de México, siempre pensando en su familia. Por eso, y porque se lo merecen, las voy a apoyar.

6. ¿Qué propone Alfredo del Mazo para atraer a más empresas al estado?

Para atraer más empresas se requiere de todo tipo de incentivos. El primer y más importante incentivo que puedo ofrecer a los inversionistas, es el de tener una entidad más segura para sus trabajadores, sus instalaciones y sus mercancías. Esa será mi prioridad, reducir los índices delictivos y mejorar el ambiente para las inversiones.

Para generar una entidad más amigable para la instalación de nuevas empresas, seguiré avanzando en los esfuerzos de simplificación administrativa y voy a ampliar de 3 a 5 años la exención del Impuesto a la Nómina para nuevos negocios, a fin de facilitar y acelerar la apertura de más fuentes de trabajo.

Asimismo, voy a generar incentivos fiscales para que me ayuden a generar empleos donde más hacen falta y entre sectores de la población que tienen experiencia, compromiso y grandes deseos de seguir aportando.

Por ejemplo, quiero otorgar facilidades e incentivos fiscales a las empresas cuya plantilla laboral tenga cierto porcentaje de trabajadores viviendo en la localidad o en el municipio donde esté instalado el centro de trabajo. Asimismo, las empresas que contraten de manera prioritaria a mujeres de 50 años o más, tendrán este tipo de incentivos.

7. ¿Qué programas impulsará Alfredo del Mazo para mejorar la economía de los mexiquenses?

Durante mi gobierno seguiré apoyando a niños y jóvenes con más becas. Las familias no tienen por qué gastar de más para que sus hijos estudien. Igualmente, los mexiquenses no tienen por qué arriesgar su patrimonio y gastar hasta lo que no tienen, cuando alguien de la familia se enferma. Voy a trabajar en mejorar el sistema de salud, para que tenga mayor calidad y se pueda brindar atención médica los siete días de la semana, surtiendo todas las medicinas de la receta.

Por otra parte, apoyaré a las amas de casa que más lo necesitan, con un Salario Rosa, que como te decía, es un programa innovador que reconoce la labor de las mujeres en el hogar. Y voy a aumentar de forma importante el número de canastas alimentarias y de comedores comunitarios, además de alcanzar una cobertura total en el programa Pensión para Adultos Mayores.

8. ¿Cómo solucionaría el problema del mercado informal en el Estado?

El tamaño de la economía informal en nuestro país es muy grande. Reducirlo requiere del trabajo y el esfuerzo coordinado de los gobiernos federal y estatales.

Es necesario incentivar a los dueños de empresas y negocios a sumarse a la formalidad; sensibilizándolos en lo conveniente que les puede resultar, ya que ser formales les permitiría tener acceso a capacitación para sus trabajadores o créditos para su negocio, así como seguridad social para ellos y sus familias.

Del mismo modo, un empleo formal brinda al trabajador y a su familia seguridad social; es decir, servicio médico, oportunidad para comprar una vivienda y el ahorro necesario para tener una pensión en la vejez.

La mayoría de estos incentivos son otorgados por el gobierno federal a través del IMSS, la Secretaría de Hacienda y el SAT. Por eso es importante un trabajo coordinado para lograr que cada vez más empresas mexiquenses y sus trabajadores conozcan los beneficios de la formalidad.

Yo puedo lograr esa coordinación entre el gobierno del Estado de México y el gobierno federal, en favor de los mexiquenses.

9. ¿Cómo solucionaría el tema de movilidad a los lugares de trabajo de los mexiquenses?

Los tiempos de traslado en el Estado de México son de los más altos del mundo. Es algo inadmisible porque lastima a las familias, genera estrés, problemas de salud y pérdidas económicas.

Voy a trabajar para que los mexiquenses pasen menos tiempo en el transporte público, con tres medidas. Primero, fomentando que las nuevas empresas se instalen cerca de donde viven sus potenciales trabajadores. Para ello, otorgaré incentivos fiscales a los centros de trabajo que contraten mayoritariamente a gente de la localidad o el municipio donde esté operando. Segundo, fomentando esquemas de trabajo desde casa.

Las nuevas tecnologías ya lo permiten y muchas empresas en el mundo y también en nuestro país están empezando a ofrecer este tipo de empleos. Y tercero, voy a invertir en sistemas de transporte más rápidos, seguros y eficientes. He propuesto tres nuevas líneas de Mexibús: una en el Valle de Toluca, una de Naucalpan a Texcoco y una más de Chalco a La Paz. Y también he propuesto dos nuevos Mexicables: uno en Naucalpan y otro entre Ecatepec y Tlalnepantla.

