Resultados serán inesperados este domingo en Edomex

Recientemente, importantes procesos electorales en todo el mundo nos han dejando boquiabiertos. Resultados inesperados rompen las quinielas.

Y es que, en algunos casos de elecciones a nivel mundial, han ocurrido potentes eventos que cambian la intención de voto, incluso, en unas pocas horas antes de la elección.

En diversas partes del mundo muchos consultados mintieron en las encuestas, de hecho se ha comprobado que un amplio segmento de indecisos sufragó con motivaciones insospechadas o,en otros casos “el voto duro” de los partidos políticos demuestran su músculo y dan sorpresas.

En México, el próximo 4 de junio se llevarán a cabo las elecciones para elegir al nuevo gobernador del Estado de México, sin embargo, hasta el momento, nadie puede predecir cual será el resultado de dicha contienda electoral.

¿Qué sucederá en las elecciones del próximo 4 de junio en el Estado de México?

Lo primero que podemos asegurar es que nada está escrito, no hay un ganador seguro. La disparidad de opiniones mostrada en las mismas encuestas deja claro que muchos factores influirán para determinar el próximo gobierno de los mexiquenses.

Los ingredientes del platillo electoral hacen el “caldo gordo” a la decisión de elegir el próximo gobernador del Edomex:

El PRI, con 90 años de administrar el Edomex y con el riesgo de que, en caso de perder, este escenario se replique en el 2018

Morena, como una nueva fuerza política, liderada por el controvertido Andrés López Obrador e inmersos en distintos señalamientos de corrupción.

El PRD con un resucitado e ilusionado optimismo por los resultados de las últimas

El PAN que, pese a su caída en las encuestas, también tiene lealtades no despreciables.

Ante esto, la empresa K-Rating informó que si hoy fuera la elección para gobernador en el Estado de México, ganaría la coalición encabezada por el priista Alfredo del Mazo.

En segundo lugar quedaría Delfina Gómez y en tercero Juan Zepeda, una de las sorpresas de esta elección (Cfr. @K_rating, 2017).

Estos resultados coinciden con la expectativa de las personas consultadas, quienes, independientemente de si votarán o por quién lo harán, el 49% piensa que será Del Mazo quien gane la elección.

A los consultados también se les preguntó por su segunda intención de voto. Es decir, si no pudiera votar por el partido o candidato que eligió… ¿por cuál otro votaría? donde poco más 40%, no votaría por nadie más, o bien aún no lo sabe o no lo ha decidido.

A los consultados también se les preguntó ¿por cuál partido usted nunca votaría para Gobernador del Estado de México? PRI y Morena son los más polarizantes: casi el 40% nunca votaría por el tricolor, y casi el 16% nunca lo haría por el movimiento que dirige Andrés Manuel López Obrador.

Finalmente se le preguntó a la población, ¿Qué tan alta será la asistencia a votar? Este es uno de los elementos que hacen que nada esté escrito en cuanto a los resultados, pues aún hay un segmento importante quien no ha decidido por quién sufragará. Un porcentaje alto de personas señala que es ampliamente probable que asista a la emisión del sufragio.

La intención es alta, pero “de buenas intenciones está poblado el camino al infierno”, reza el dicho.

