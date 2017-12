Yeidckol Polevnsky asume presidencia de Morena

Andrés Manuel López Obrador renunció a la dirigencia de Morena para registrar su precandidatura a la Presidencia y Yeidckol Polevnsky aseguró que ella asumió el cargo de "facto".

"Para nosotros es un trámite. El presentó su renuncia, yo asumo (la presidencia). Lo importante es que para nosotros es un día de fiesta por haber llegado a este momento en el que Andrés Manuel se registra como candidato", declaró.

Luego del evento oficial de López Obrador, precisó que la precampaña del partido arrancará con la presentación del documental del tabasqueño, así como el anuncio del gabinete de gobierno que lo acompañará de resultar favorecido en 2018.

La ex secretaria general del partido, añadió que las pláticas con el Partido Encuentro Social (PES) continúan con miras de lograr ir en coalición al proceso electoral; por lo que en breve podría quedar registrada ante el INE.

Monreal se queda en Morena

El delegado de Cuauhtémoc, Ricardo Monreal adelantó que este miércoles se separará del cargo para entregarse de lleno al trabajo en las filas del partido, aunque aclaró que lo hará "sin condición de cargos en el gabinete, ni puestos en el partido".

"Voy a apoyar al partido, al proyecto; mi propósito y mi objetivo es que Morena gane las elecciones, que haya un cambio de régimen en el país, en eso no hay regateo", comentó.

Monreal mencionó que su decisión por no contender en este proceso electoral fue para no entrar en disyuntivas personales, razón por la que también se separará del cargo de delegación ; pues no quiere comprometer los logros y el avance en la demarcación con el proceso del partido.

Finalmente auguró que a Claudia Sheinbaum, aspirante a la jefatura de la Ciudad de México (CDMX) por Morena, le irá bien en los próximos comicios electorales.

