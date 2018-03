Canek Vázquez renuncia al PRI tras 25 años de militancia

Después de 25 años de militancia priista, Canek Vázquez renunció este jueves al tricolor a través de una carta dirigida al presidente de este partido, Enrique Ochoa.

“Es por ello que, con el respeto a todos mis compañeros, a mis amigas y amigos que a lo largo de todos estos años me tocó estar a su lado en muchas luchas y en diversas trincheras, he tomado la decisión de renunciar al Partido Revolucionario Institucional”, escribió el ex diputado federal.

Vázquez aseguró que el PRI ya no es el partido con el que muchos se identificaban y que sus dirigentes han tomado decisiones que han mermado la identidad de sus militantes.

“No es tampoco una decisión mal pensada o resuelta al calor de las circunstancias que hoy se respira en la vida interna del PRI, mucho menos se trata de causas exógenas producto de otras fuerzas políticas en el actual proceso electoral”, aclaró el ex legislador.

El político hidalguense está identificado como un allegado del ex dirigente nacional del partido, Manlio Fabio Beltrones.

Sin embargo, los medios locales señalan que Canek podría unirse al partido Morena. Hasta el momento esto no ha sido confirmado.

