Meade descarta armar frente anti AMLO con Anaya

José Antonio Meade, candidato a la Presidencia por el PRI-NA-PVEM, descartó integrar un frente anti Andrés Manuel López Obrador con Ricardo Anaya, pues sin duda ganará la carrera electoral.

"La única alianza que nosotros vamos a hacer, la única alianza expresa, abierta, es con los ciudadanos para ganar la elección de julio", dijo a pregunta expresa de los medios de comunicación.

Ante la insistencia sobre el tema, el ex secretario de Hacienda precisó que su única convicción es ganar, además de que no tiene más adversario que los problemas de México.

"No tenemos más que la certeza de que en equipo, con buenos perfiles, con buenas ideas y, además, con una propuesta que genera certidumbre en vez de duda, que manda señal de certeza en vez de espantar la inversión de los mexicanos y los extranjeros, vamos a ser la alternativa que logre el mayor consenso de la elección en julio", apuntó.

Cuestionado sobre el spot de "La niña bien" que se hizo viral hace unos días en el que supuestamente se apoya al abanderado presidencial de Morena que fue grabado desde una iglesia, comentó que "abusa y que utiliza expresiones religiosas".

"Ofende la sensibilidad de quienes comparten valores religiosos. Me parece que en la contienda debiéramos de cuidar esos límites. Sí me parece que fue un spot que, al ofender pues las creencias que tenemos muchos mexicanos, se excedió. Y yo creo que vale la pena que en esta contienda, en donde con toda libertad expresemos nuestras ideas, cuidemos el límite de que no se rebase la sensibilidad y el respeto a valores y creencias", apuntó.

