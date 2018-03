Juana Cuevas de Meade reconoce la labor del voluntariado

Juana Cuevas de Meade se reunió este jueves con mujeres integrantes del Voluntariado del Hospital de Gineco Obstetricia Número 4 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en donde destacó la labor solidaria con los pacientes y sus familias durante su estancia hospitalaria.

“Vengo de una familia en la que creemos en el trabajo voluntario. Yo lo llevo haciendo mucho tiempo, me encanta, es algo que disfruto enormemente y que no cambio por nada, yo creo que es algo que tenemos que hacer todos y que yo pienso hacer siempre, no importa donde esté”, aseguró.

En el encuentro, las mujeres voluntarias intercambiaron experiencias sobre esta noble labor, que consiste en tender la mano a quien más lo necesita.

Juana Cuevas explicó que, junto con José Antonio Meade, consideran que es fundamental educar desde el seno de la familia los valores de la solidaridad y la colaboración.

Entre las acciones que realiza el voluntariado en hospitales del Instituto en todo el país, está la atención de familiares en albergues, asistencia social, así como tareas de promoción de la lectura, esparcimiento en ludotecas, manualidades y terapia ocupacional a pacientes y familiares.

