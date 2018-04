Margarita Zavala propone crear sistema nacional de policías

Margarita Zavala propuso la creación de un Sistema Nacional de Policías –distinto al Mando Único–; que coordine y fortalezca a todos los cuerpos de seguridad que operan en el país; a nivel federal, estatal y municipal.

Además se pronunció por quitarle a la Secretaría de Gobernación el control de la Policía Federal y, en su lugar, dar paso a la operación de una secretaría de seguridad ciudadana.

"¿Cómo –debemos– combatir la inseguridad? A través, primero, de una estructura administrativa que sea realmente adecuada; y –segundo– hay que sacar a la Policía de la Secretaría de Gobernación”, dijo.

Durante un acto de campaña realizado en el municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, la candidata independiente a la presidencia de la República, explicó que el nuevo Sistema Nacional de Policías –que propone– debe estar basado en cuatro ejes:

Primero, apuntó, en la integración de un sistema de carrera policial; segundo, adiestramiento de policías; tercero promoción de valores y respeto a derechos humanos entre los cuerpos de seguridad; y cuarto; a través del uso de la tecnología y capacitación de los agentes.

"Hay que hacer un Sistema Nacional de Policías, para que un policía del municipio más lejano de Chiapas como otro del municipio más lejano de Baja California se sienta tan certificado como cualquier otro policía”, señaló Zavala.

Margarita Zavala va contra violencia de género

Durante una reunión con vecinos y representantes de organizaciones sociales de Ecatepec, Margarita Zavala señaló que, de ganar la presidencia, impulsará el combate efectivo contra la violencia de género.

Se comprometió a devolver la seguridad a las mujeres del país, sobre todo en los municipios más afectados por los feminicidios –como dicho municipio mexiquense–; para lo cual propuso una línea de acción a través de las tres “P”: Prioridad, Presupuesto y Prevención.

La ex panista señaló que también se aplicará un criterio establecido por la Suprema Corte; donde se determina que el asesinato de una mujer debe ser investigado –desde un principio– como un feminicidio.

Además de que se creará una base de datos que contenga el número total de mujeres agredidas; con el fin de crear acciones de gobierno que ayuden a prevenir y combatir dichas agresiones.

No esta en riesgo mi registro: Zavala

Al referirse a la investigación que anunció el Instituto Nacional Electoral (INE) sobre ciertas irregularidades en las firmas de apoyo ciudadano de su candidatura presidencial, Zavala aseguró que su presencia en la boleta electoral del 1 de julio no está en riesgo.

"Mi candidatura no está en riesgo y lamento mucho la desinformación que se está dando. No está en riesgo y no nos hemos opuesto a ninguna investigación que quiera realizar el INE”, dijo.

El viernes pasado, el Consejo General del INE otorgó el registro a Margarita Zavala como candidata independiente. Pero anunció que sería investigada, porque hay indicios de que se capturaron miles de firmas de apoyo, desde un mismo domicilio y en horarios inusuales.

En este sentido, el INE advirtió que, de comprobarse la presencia de actos ilegales, la candidata independiente perdería su registro.

